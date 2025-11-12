Βοιωτία: «Του έδωσαν στίγμα GPS και πήγε να συναντήσει κάποιον» λέει ο θείος του 27χρονου που εντοπίστηκε απανθρακωμένος

«Άμα ήξερα που θα πήγαινε, θα είχα πάει και εγώ πίσω του», τόνισε ο θείος του 27χρονου οικοδόμου που βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα σε αυτοκίνητο σε ερημική περιοχή στα Σκούρτα Βοιωτίας.

Συνεχίζεται το θρίλερ της υπόθεσης με τον 27χρονο οικοδόμο με καταγωγή από την Αλβανία, που βρέθηκε μέσα σε καμένο και κλεμμένο αυτοκίνητο στα Σκούτα Βοιωτίας, με τις αρχές να ερευνούν τις συνθήκες του θανάτου του.

Ο άντρας έφυγε από το σπίτι του με κατεύθυνση τα Βίλια Αττικής. Επικοινώνησε με τη σύζυγό του, την ενημέρωσε ότι έχει φτάσει στα Βίλια και περιμένει έναν φίλο του. Το φιλικό του περιβάλλον λέει ότι θα συναντούσε μία κυρία, την οποία είχε γνωρίσει το τελευταίο διάστημα μέσω TikTok.

Το όχημά του εντοπίστηκε παρκαρισμένο στην είσοδο γηπέδου μπάσκετ στα Βίλια Αττικής ενώ εντός του οχήματος βρέθηκαν μόνο τα τσιγάρα του και μία ζακέτα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σύζυγος του 27χρονου κατά τη κατάθεσή της στις Αρχές ρωτήθηκε για το γυναικείο προφίλ στο TikTok ενώ υπέδειξε και τα πρόσωπα που έρχονταν σε επαφή το τελευταίο διάστημα με τον σύζυγό της.

Ταυτόχρονα, αποκάλυψε πως ο σύζυγός της είχε δεχτεί απειλητικά μηνύματα πριν από 3 χρόνια από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος, όπως λέει, ήταν ζηλιάρης όμως δεν είχαν πιαστεί ποτέ στα χέρια. Η ίδια παρέδωσε και τα δύο δικά της κινητά.

«Ούτε ο ίδιος δεν ήξερε το μέρος, με GPS πήγε»

Μιλώντας στην εκπομπή Live News, ο θείος του 27χρονου, ανέφερε ότι ο ανιψιός του δεν είχε δώσει δικαιώματα, και πως η ζωή του αποτελούνταν μόνο από τη δουλειά του και την οικογένειά του. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ούτε ο ίδιος ο 27χρονος δεν ήξερε πού να πάει στα Βίλια, διότι απλώς ακολούθησε το στίγμα GPS που κάποιος ή κάποιοι του έστειλαν.

«Είμαστε χάλια. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να καταλάβω ούτε και εγώ σαν θείος. Ο ανιψιός μου δεν μιλούσε με τίποτα. Την Τρίτη το απόγευμα έφυγε. Άμα ήξερα που θα πήγαινε, θα είχα πάει και εγώ πίσω του. Δεν το ήξερα, ούτε εγώ. Έχει δύο παιδιά, μικρά, ενός μήνα είναι το παιδί του. Θέλει βοήθεια (η γυναίκα του) που θα βρούμε τη βοήθεια εμείς; Και τα παιδιά του. Μένουνε τώρα στον δρόμο, άστα να πάνε τώρα. Δεν είχανε πρόβλημα, ρώτησα και την κοπέλα εγώ, μου λέει δεν είχαν θέμα, τίποτα λέει. Όπως τον γνωρίζω εγώ, σαν ανιψιό μου ήταν δουλειά, σπίτι, δουλειά, σπίτι, τώρα δεν ξέρω», λέει ο θείος του.

Ο θείος του προσθέτει στο Live News: «Έχει βρεθεί το DNA είναι το δικό του. Δεν μας πηγαίνει καθόλου το μυαλό, δεν μας πηγαίνει πουθενά, ήταν δουλευταράς, ήταν εργατικός, δεν ξέρουμε αν είχε μπλέξει, αν είχε… Δεν ξέρουμε τίποτα. Έχουμε μείνει κόκαλο όλοι. Όχι, όχι, όχι δεν δεχόταν απειλές από κανέναν. Δεν μας είχε πει τίποτα και σίγουρα θα μας έλεγε. Δεν είχε απασχολήσει τις Aρχές, ούτε μας είχε δώσει τέτοια δικαιώματα».

Και συμπλήρωσε: «Πήγαινε προς τα Βίλια. Ούτε ο ίδιος δεν ήξερε εκεί πέρα το μέρος, με GPS πήγε. Του δώσανε στίγμα και πήγε με GPS εκεί πέρα. Πήγε εκεί και δεν γύρισε, θα γυρνούσε μετά από καμιά ώρα και δεν γύρισε. Κάποιον πήγε να βρει εκεί πέρα».

Η οικογένειά του παραμένει συγκλονισμένη και ζητά να βρεθούν ποιοι κρύβονται πίσω από το αποτρόπαιο έγκλημα που άφησε έναν άνθρωπο νεκρό και μια οικογένεια διαλυμένη.

«Έφυγε από το σπίτι του 4 Νοεμβρίου, πήγε στα Βίλια, στα Βίλια πήρε τηλέφωνο τη γυναίκα του, της είπε ότι περιμένει το ραντεβού του, μετά το τηλέφωνό του έκλεισε. Την Παρασκευή ένας κυνηγός εντόπισε ένα καμένο αυτοκίνητο, μέσα στο αυτοκίνητο ήταν ο 27χρονος, ειδοποιήθηκε η αστυνομία και έκτοτε έγινε η ταυτοποίηση. Βρέθηκε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, υπάρχει μία σφαίρα και το αυτοκίνητο προφανώς κάηκε για να καούν τα ίχνη», είπε στο Live News ο Γεράσιμος Κουρούκλης, Διοικητής Υπηρεσίας Silver Alert.

Κοντά στη λύση του μυστηρίου

Η υπόθεση στη Βοιωτία, αποτελούσε από την πρώτη στιγμή γρίφο για τους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ. Ωστόσο έχουν στα χέρια τους πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι κάποιοι, όχι μόνο ήθελαν νεκρό τον 27χρονο οικοδόμο με καταγωγή από την Αλβανία, αλλά έτρεφαν ιδιαίτερο μίσος για αυτόν.

Με το πρόσχημα ότι θα συναντηθεί με μία γυναίκα, οι δράστες παρέσυραν τον 27χρονο οικοδόμο από τη Χαλκίδα στα Βίλια, τον βασάνισαν για τουλάχιστον 24 ώρες, τον πυροβόλησαν και τον μετέφεραν στο ερημικό σημείο στα Σκούρτα στη Βοιωτία, όπου του φόρεσαν χειροπέδες, του έβαλαν φωτιά και τον έκαψαν.

Ίδιο όνομα με γνωστό ποινικό έχει ο 27χρονος

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, αστυνομικό συντάκτη, η έρευνα των Αρχών εστιάζεται στα Βίλια, εκεί που βρέθηκε εγκαταλελειμμένο το όχημά του.

Μέσα από βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας αλλά και από μαρτυρίες, οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τί συνέβη εκείνη την ημέρα και ποιος άρπαξε τον 27χρονο από το σημείο.

Παράλληλα, ο αστυνομικός συντάκτης είπε πως δεν φαίνεται να εμπλέκεται ο 27χρονος με οργανωμένα κυκλώματα ναρκωτικών ή όπλων ενώ αποκλείεται και η εμπλοκή του σε δολοφονία ενός ποινικού πριν από μερικές ημέρες.

Επιπλέον, όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, το όνομά του είναι ίδιο με το όνομα ενός ατόμου με σοβαρή ποινική δραστηριότητα, ο οποίος εμπλέκεται σε πολλές δολοφονίες.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειάς του, Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη, το ενδεχόμενο να σκότωσαν τον 27χρονο κατά λάθος επειδή είχε το ίδιο όνομα με έναν ποινικό, δεν φαίνεται να ευσταθεί.