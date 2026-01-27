Βιολάντα: Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας

Συνελήφθη λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Τρίτης (27.01.2026) ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» στα Τρίκαλα μετά την τραγωδία με τις πέντε νεκρές εργάτριες. Μαζί του συνελήφθησαν ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας του εργοστασίου μπισκότων τη μοιραία νύχτα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» στα Τρίκαλα κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες, καθώς όπως προέκυψε από τα πρώτα ευρήματα από τους ελέγχους της Πυροσβεστικής, υπήρξε διαρροή προπανίου.

Και οι τρεις οδηγούνται στον εισαγγελέα.

Νωρίτερα την Τρίτη άρχισαν οι πρώτες καταθέσεις για το εργατικό δυστύχημα, ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει το σύστημα πυρασφάλειας του κτιρίου, που βρίσκεται στην εθνική οδό Τρικάλων – Καρδίτσας.

Στο μεταξύ, ειδικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) συλλέγουν κρίσιμα στοιχεία από τον χώρο της τραγωδίας. Στόχος, είναι η πλήρης αποσαφήνιση των συνθηκών και των ακριβών αιτίων που οδήγησαν στο δυστύχημα.

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 3:55 τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου και έγινε αντιληπτή σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων.

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για έναν τρομακτικό ήχο και μεγάλη φλόγα που υψώθηκε πάνω από τις εγκαταστάσεις.

Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται, παράλληλα με τις έρευνες των αρμόδιων αρχών.

Οι ερευνητές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο, η έκρηξη να προκλήθηκε από σπινθήρα σε διακόπτη ή μηχάνημα, ακόμη και χωρίς εμφανή διαρροή, με υπερθέρμανση σωληνώσεων κάτω από τον φούρνο.