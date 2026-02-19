Βιολάντα: Στο στόχαστρο του ιδιοκτήτη του εργοστασίου ο Δημήτρης Παπαστεργίου – «Ανυπόστατοι ισχυρισμοί, επιχειρεί μετάθεση ευθυνών», λένε συνεργάτες του υπουργού

Την υπερασπιστική γραμμή ότι όλοι φταίνε εκτός από τον ίδιο για την έκρηξη που σημειώθηκε στην επιχείρησή του και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 5 γυναικών που εργάζονταν σε αυτό, ακολούθησε πιστά στην απολογία του ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης.

Στο απολογητικό του υπόμνημα ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα», ο οποίος προφυλακίστηκε την Τετάρτη (18/02/26), επιχειρεί να ρίξει μεγάλο μέρος της ευθύνης και στον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου λέγοντας ότι ήταν μεταξύ των ειδικών που συνέταξαν μελέτες πυροπροστασίας των εγκαταστάσεων κι εξέδωσαν άδειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κωνσταντίνος Τζωρτζιώτης στο 24σέλιδο υπόμνημα του, υπεραμύνθηκε της θέσης του, προσπάθησε να αποδείξει ότι είναι άμοιρος ευθυνών, ενώ ταυτόχρονα θεώρησε υπεύθυνους, όλους σχεδόν, τους επιστήμονες και ειδικούς που πραγματοποίησαν ελέγχους τόσο στα συστήματα πυροπροστασίας όσο και σε λειτουργικές εγκαταστάσεις του εργοστασίου.

Μεταξύ των προσώπων στα οποία αναφέρθηκε ήταν και σε αυτό του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου. Όπως ισχυρίστηκε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, στο οποίο από τη φονική έκρηξή έχασαν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες, με τον πρώην δήμαρχο των Τρικκαίων συνεργάστηκε για πρώτη φορά το 2007 όταν εκείνος ασκούσε και το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου.

Όπως υποστηρίζει στο υπόμνημά του «η εταιρεία, όπως ήδη αποδεικνύεται από τα έγγραφα των εκδοθέντων αδειών λειτουργίας της, είχε ήδη αναθέσει σύμφωνα με τον νόμο, και προκειμένω δια μηχανολογική ηλεκτρολογική αδειοδότηση και μηχανολογικό εξοπλισμό πάσης φύσεως, και παν τι συνδεόμενο και απαιτούμενο με αυτά καθώς και πυροπροστασία, τις εξής εργασίες: Έκδοση αδειών, εκπόνηση μελετών, επίβλεψη εγκαταστάσεως επίβλεψη λειτουργίας των σε ειδικό ηλεκτρολόγο μηχανόλογο».

Αμέσως μετά στο απολογητικό του υπόμνημα ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», αναφέρει το όνομα του νυν υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη υπέγραψε μια σειρά μελετών, πιστοποιητικών γύρω από ζητήματα πυροπροστασίας, κτηριακών επεκτάσεων και διαρρυθμίσεων.

Μάλιστα στο απολογητικό του υπόμνημα λέει για την περίοδο έως το 2011 ότι: «ο συγκεκριμένος μηχανολόγος μηχανικός, μεταξύ άλλων και μετά πάσης επιφυλάξεως μου, μελέτησε, επέβλεψε και λειτούργησε μεταξύ άλλων και την εγκατάσταση, επίβλεψη και λειτουργία του συγκεκριμένου υπογείου σωλήνος προπανίου που εμφανίζεται ως η αποκλειστική αιτία της εκρήξεως και της πυρκαγιάς».

Τι απαντούν συνεργάτες του Δημήτρη Παπαστεργίου

Σε επικοινωνία του newsit.gr με συνεργάτες του Δημήτρη Παπαστεργίου αναφέρουν τα εξής:

«Ο Δημήτρης Παπαστεργίου συμμετείχε το 2007, με την ιδιότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, αποκλειστικά στην έκδοση της οικοδομικής άδειας της μονάδας, εκπονώντας τις προβλεπόμενες μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καυσίμου αερίου, θέρμανσης, καθώς και ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας.

Οι μελέτες αυτές εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες αρχές, ενώ οι μελέτες πυροπροστασίας εγκρίθηκαν ρητά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, όπως αποτυπώνεται στα σχετικά έγγραφα του 2007».

Αναφέρουν επίσης ότι: «Το 2011 με την ολοκλήρωση των εργασιών και την εκκίνηση των διαδικασιών για την έκδοση άδειας λειτουργίας ακολούθησε αυτοψία της Πυροσβεστικής, η οποία διαπίστωσε ότι όλα ήταν σύμφωνα με τις μελέτες και τη νομοθεσία, εκδίδοντας ακολούθως το σχετικό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας. Η συμμετοχή του περιορίστηκε αποκλειστικά και μόνο σε αυτό το αρχικό στάδιο. Δεν είχε απολύτως καμία σχέση ή εμπλοκή με την κατασκευή του έργου, την οποία δεν ανέλαβε ούτε εκτέλεσε σε κανένα επίπεδο. Επισημαίνεται ότι στη συνέχεια έκανε αυτοψία και το τμήμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας και εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης».

Οι ίδιοι σημειώνουν ότι:

Την ευθύνη των κατασκευών και εγκαταστάσεων υγραερίου φέρει ο αρμόδιος εγκαταστάτης υγραερίου και οι υπεύθυνοι λειτουργίας της εγκατάστασης, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ο μηχανικός που εκπονεί μελέτες στο πλαίσιο έκδοσης άδειας δεν έχει αρμοδιότητα να γνωρίζει ή να ελέγχει τυχόν μεταγενέστερες παρεμβάσεις, όπως η τοποθέτηση ή τροποποίηση σωληνώσεων χωρίς άδεια και χωρίς τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Επισημαίνεται ότι επί της συγκεκριμένης άδειας λειτουργίας που εκδόθηκε το 2011 έχουν γίνει πολλές μηχανολογικές και οικοδομικές αναθεωρήσεις. Παραμένει κρίσιμο να διερευνηθεί ποιος πραγματικά προχώρησε σε εγκαταστάσεις, συνδέσεις ή αλλαγές στο δίκτυο υγραερίου και υπό ποιες συνθήκες αυτές λειτούργησαν. Όπως επίσης και ποιος έχει τη συντήρηση.

Και καταλήγουν: «Η συγκεκριμένη ονομαστική αναφορά εντάσσεται προφανώς στο πλαίσιο της υπερασπιστικής γραμμής που υιοθετείται και δεν στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα. Πρόκειται για ισχυρισμό προδήλως ανυπόστατο, που επιχειρεί να μεταθέσει ευθύνες σε πρόσωπα χωρίς αρμοδιότητα και χωρίς σχέση με τα πραγματικά γεγονότα».