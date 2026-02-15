Βιολάντα: Στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων πέρασε τη νύχτα ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου – Την Τρίτη η απολογία του, αντιμέτωπος ακόμα και με ισόβια

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων εξακολουθεί να κρατείται ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» που συνελήφθη ξανά χθες Σάββατο (14.2.26) μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τη φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου στο εργοστάσιο των Τρικάλων, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες.

Ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» είχε συλληφθεί αμέσως μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο και συνελήφθη εκ νέου χθες από Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για την τραγωδία.

Πλέον έχει σχηματιστεί κατηγορητήριο σε βαθμό κακουργήματος, που περιλαμβάνει έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Η έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο είναι κακούργημα και προβλέπονται ποινές μέχρι ισόβια κάθειρξη ενώ η ανθρωποκτονία εξ αμελείας είναι πλημμέλημα μπορεί να επισύρει ποινή κάθειρξης μέχρι 10 χρόνια.

Ο επιχειρηματίας βγήκε λίγο μετά τις 19:30 χθες το βράδυ από το γραφείο του ανακριτή Τρικάλων χωρίς ωστόσο να απαντήσει σε καμία από τις ερωτήσεις και χωρίς να δώσει καμία εξήγηση όσον αφορά αυτά που καταγγέλουν εργαζόμενοι αλλά και ιδιώτες που είχαν κληθεί να κάνουν εργασίες στο εργοστάσιο της Βιολάντα. Όπως είπε, θα τα πει όλα την Τρίτη στην απολογία του. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υποβάλει και απολογητικό υπόμνημα.

Η συμπληρωματική δικογραφία που συνέταξαν τα στελέχη της ΔΑΕΕ βασίστηκε σε σειρά καταθέσεων από εμπειρογνώμονες και εργαζομένους, οι οποίοι επιβεβαίωσαν πως η οσμή προπανίου ήταν έντονη ήδη από τον Ιούνιο. Παρά τις προειδοποιήσεις και την επίσκεψη ιδιώτη τεχνικού, το πρόβλημα δεν αποκαταστάθηκε λόγω οικονομικής διαφωνίας με την ιδιοκτησία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα αποκάλυψε πως ένας διαβρωμένος σωλήνας στο υπόγειο, ο οποίος είχε τοποθετηθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας απευθείας πάνω στο χώμα, υπέστη φθορές από τα λιπάσματα παρακείμενων αγρών.

Η διαρροή προπανίου που ακολούθησε μετέτρεψε το υπόγειο σε «βόμβα», η οποία πυροδοτήθηκε από έναν σπινθήρα στην αντλία νερού. Η ισχύς της έκρηξης ήταν τρομακτική, καθώς υπολογίζεται στα 185 κιλά ζελατινοδυναμίτιδας, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο διαμελισμό των πέντε θυμάτων.

Οι έξι λόγοι που οδήγησαν στη νέα σύλληψη

Όπως είπε ο αστυνομικός συντάκτης του Mega, Βασίλης Λαμπρόπουλος, οι λόγοι που οδήγησαν στην αλλαγή του κατηγορητηρίου και στη σύλληψη του ιδιοκτήτη είναι έξι.

Συγκεκριμένα, υπήρξαν 15 καταθέσεις υπαλλήλων που αναφέρουν πως είχαν προειδοποιήσει για διαρροή.

Επίσης, διαπιστώθηκε πως δεν εγκρίθηκε κονδύλι για επισκευή σωληνώσεων. Συγκεκριμένα, όπως είπε ο αστυνομικός συντάκτης ένας τεχνικός κατέθεσε πως ζήτησε να γίνουν επισκευές στις σωληνώσεις αξίας 30.000 ευρώ αλλά δεν εγκρίθηκε το ποσό.

Παράλληλα, υπήρξαν πολλά κατασκευαστικά λάθη στις σωληνώσεις και προβλήματα στο δίκτυο δεξαμενών. Επιπλέον. έγινε απόκρυψη ελέγχου για διαρροή προπανίου ενώ υπήρξαν και ενδείξεις εικονικών αυτοψιών της Πολεοδομίας.