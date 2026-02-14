«Βιολάντα»: Προσωρινά κρατούμενος ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα για τη φωνική έκρηξη στις εγκαταστάσεις του, που στοίχισαν τη ζωή σε 5 γυναίκες εργαζόμενες.

Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία από αμέλεια, μετά τη θανατηφόρα έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μετέβη για τις διαδικασίες αναβάθμισης των κατηγοριών, καθώς έχει πλέον σχηματιστεί κατηγορητήριο σε βαθμό κακουργήματος, που περιλαμβάνει έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Τρικάλων και, μετά τη μεταβολή των κατηγοριών, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας συνελήφθη ξανά. Μέχρι τώρα στη δικογραφία περιλαμβάνονται μόνο μαρτυρικές καταθέσεις, καθώς τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων δεν έχουν ολοκληρωθεί.