«Βιολάντα»: Οι εξελίξεις στην έρευνα και το νέο βίντεο ντοκουμέντο – Τραντάχτηκε χωριό 5 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της έκρηξης

Ήταν ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, όταν έκρηξη στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, αλλά και η φωτιά που ξέσπασε στη συνέχεια, θα έκοβε το νήμα της ζωής σε 5 εργαζόμενες.

Η έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, έγινε αισθητή πολλά χιλιόμετρα μακριά. Η διαρροή προπανίου που είχε συσσωρευτεί για μήνες, έμελλε να στοιχίσει τη ζωή σε 5 εργαζόμενες, με το ωστικό κύμα της φονικής έκρηξης να τραντάζει απομακρυσμένα χωριά των Τρικάλων.

Σε ένα νέο βίντεο που εξασφάλισε το Live News από το χωριό Αγναντερό, σε απόσταση σχεδόν 5 χιλιομέτρων από το σημείο της τραγωδίας, καταγράφεται η δόνηση από κάμερα ασφαλείας κλειστού καταστήματος.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν και σήμερα με ασφάλεια στον τόπο της τραγωδίας ενώ από εχτές ένα βίντεο ντοκουμέντο είδε το φως της δημοσιότητας από το σημείο μηδέν της έκρηξης όπου υπήρχε η διαρροή του προπανίου.

Εμπειρογνώμονες και πυροσβεστικά κλιμάκια συνέχισαν και σήμερα (06.02.2026) να επιχειρούν στα συντρίμμια της εγκατάστασης, συλλέγοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να βγει το τελικό πόρισμα.

Λίγες ημέρες αφού σταμάτησαν οι εργασίες στη Βιολάντα λόγω του μεγάλου κινδύνου για νέα έκρηξη, τα επίπεδα του προπανίου έχουν πέσει πλέον σε ασφαλή επίπεδα. Συνεργεία και κλιμάκια συλλέγουν προσεκτικά κομμάτια του δικτύου από όπου υπήρχε η διαρροή με σκοπό να σταλούν για περαιτέρω ανάλυση.

«Μόνο να πληρώσουν αυτοί που φταίνε», ζητά η μητέρα θύματος

Η μητέρα της Έλενας Κατσαρού που σκοτώθηκε, λέει πως είχε νιώσει τον κίνδυνο και περιγράφει ένα διάλογο που είχε με τον ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας, λίγες μέρες πριν τη φονική έκρηξη.

-Το είχατε πει στον…;

-Ναι, στον ίδιο, στον ίδιο. Δεν θυμάμαι πότε το ‘πε, αλλά τον είχε πει… Τον ίδιο. Και χθες με πήρε τηλέφωνο και τον είπα… “Κι αυτός χάλια είναι ο άνθρωπος” και λέει “δεν μπορώ να γυρίσω τον χρόνο πίσω”. Αλλά τον είχα πει πως μύριζε και μου λέγανε λέει, πως μύριζε τουαλέτα.

«Δεν μπορεί να γυρίσει τον χρόνο πίσω. Αυτό μου απάντησε. Ό,τι και να πεις μάνα, είσαι… δίκιο έχεις. Αυτό μου είπε», προσθέτει η μητέρα της Ελένης Κατσαρού.

«Μόνο να πληρώσουν αυτοί που φταίνε. Αυτό. Να πληρώσουν αυτοί που φταίνε. Γιατί… αυτό, αυτή τη δουλειά εκεί που δούλευε, ένιωθα την πονούσε πολύ γιατί ήταν 28 χρόνια εκεί πέρα. Περισσότερο κι απ’ το σπίτι μου την πονούσε εκεί. Αλλά θάφτηκε η κόρη μου εκεί μέσα», είπε η γυναίκα.

«Μακάρι να βρεθεί αλήθεια κορίτσι μου, εμείς δεν ξέραμε τίποτα άλλο. Ότι ήταν του το ‘πα, δεν ξέρω κάτι άλλο. Δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε κάτι άλλο. Να δοθεί δικαιοσύνη για τον άδικο χαμό όλων των γυναικών και την κόρη μου που πήγαιναν να δουλέψουνε. Περιμέναμε να καλέσει και αστυνομία δεν πρέπει να με καλέσει; Στην Πυροσβεστική έδωσα, αλλά στην αστυνομία δεν με έχουν καλέσει», συμπλήρωσε η μητέρα της αδικοχαμένης γυναίκας.