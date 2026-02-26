Βιολάντα: «Κανείς δεν φαντάστηκε ότι η μυρωδιά είναι διαρροή» λέει ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη

Στη φυλακή βρίσκεται ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» μετά την απολογία του για την φονική έκρηξη που οδήγησε στον θάνατο πέντε εργάτριες.

Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα», Μιχάλης Δημητρακόπουλος μιλώντας στο Live News, είπε πως όταν πήγε στη φυλακή να επισκεφτεί τον πελάτη του, ο οποίος είναι προφυλακιστέος για την φονική έκρηξη, ήταν συντετριμμένος και ρωτούσε συνέχεια για το πώς οι οικογένειες των πέντε θυμάτων θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν οικονομικά.

Απαντώντας σε ερώτηση για το γιατί δεν έκανε τίποτα όταν οι εργαζόμενοι του έλεγαν συνεχώς ότι μύριζε αέριο, είπε: «Λίγοι ήταν αυτοί που έλεγαν ότι μύριζε. Εάν πέρναγε από το μυαλό του ότι υπάρχει διαρροή, αυτός ο άνθρωπος θα ήταν στο εργοστάσιο μαζί με τα παιδιά του;

Αν η έκρηξη γινόταν το πρωί δεν θα ζούσε αυτός και τα παιδιά του. Τι σημαίνει ότι αδιαφόρησε και αποδέχτηκε το ενδεχόμενο έκρηξης; Ένας άνθρωπος που κάνει δωρεές σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, λέτε να τσιγκουνεύτηκε τις 30.00 ευρώ και να τις έβαλε πάνω από τη ζωή τη δικιά του και των εργαζομένων;

Το αν υπάρχουν παρατυπίες είναι υπό έρευνα. Όταν κάποιος έχει επιχείρηση, δεν έχει τις γνώσεις, αλλά έχει ανθρώπους που όλα αυτά τα ερευνούν. Δεν ευθύνεται λοιπόν ο άνθρωπος αλλά αυτοί που ενδεχομένως δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους.

Ευθύνονται και αυτοί που τους έλεγαν ότι είναι σωστές οι εγκαταστάσεις. Για όποιες παραλείψεις υπάρχουν θα κληθούν όσοι τα έφτιαξαν».

Ο κ. Δημητρακόπουλος ανέφερε επίσης πως ακόμα και τα άτομα που υποστήριξαν ότι μύριζε αέριο, δεν φαντάζονταν ότι ήταν διαρροή.

«Όσοι το έλεγξαν έλεγαν στον ιδιοκτήτη πως δεν υπάρχει διαρροή αερίου. Λέγανε ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στις τουαλέτες. Σε κανέναν δεν πήγε το μυαλό ότι ήταν διαρροή αερίου.

Αν έστω και ένας του έλεγε ότι ήταν αέριο, δεν υπήρχε περίπτωση να μην γινόταν ό,τι ήταν δυνατόν για να λυθεί το πρόβλημα. Αν κανένας από τους τεχνικούς του συμβούλους δεν του έλεγε, τι να προβλέψει;».