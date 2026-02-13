Βιολάντα: Θα ασκηθούν κακουργηματικές διώξεις για την φονική έκρηξη με τις 5 νεκρές εργαζόμενες – Εγκληματικές παραλείψεις στη μελέτη πυρασφάλειας

Τα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως για τη λειτουργία του εργοστασίου της «Βιολάντα» που έγινε η φονική έκρηξη στα Τρίκαλα με τις 5 νεκρές εργαζόμενες, οδηγούν στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Τρικάλων, ζήτησε από τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, να της δώσουν όλους τους φακέλους που έχουν συγκεντρωθεί για την υπόθεση της «Βιολάντα», γιατί αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο…

Μέχρι τώρα, το κατηγορητήριο αφορούσε ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και παραβίαση κανόνων ασφαλείας. Από σήμερα, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει επίσης, έκρηξη και εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, ένα αδίκημα που είναι κακουργηματικό.

Νέα πρόσωπα στο «κάδρο»

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πλέον το κατηγορητήριο δεν αφορά μόνο τους τρεις υπόπτους για τους οποίους γνωρίζαμε μέχρι σήμερα (ιδιοκτήτη της επιχείρησης, υπεύθυνο βάρδιας και τεχνικό ασφαλείας) αλλά η «βεντάλια» ανοίγει με ανθρώπους που έβαζαν την υπογραφή τους, τόσο το 2007 όταν ξεκίνησε η τοποθέτηση όλης της εγκατάστασης αλλά και μέχρι το Σεπτέμβριο του 2025 που έγινε η τελευταία μελέτη και είχαν «εξαφανιστεί» από αυτήν, δεξαμενές, κτίρια και εγκαταστάσεις.

Εγκληματικές παραλείψεις στη μελέτη πυρασφάλειας

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η μελέτη πυρασφάλειας που κατέθεσε η εταιρεία το 2025, για να εξασφαλίσει αυτόματα, το σχετικό πιστοποιητικό, δεν περιλαμβάνει τις δεξαμενές προπανίου αλλά ούτε και το κομμάτι του κτιρίου που καταστράφηκε στην φονική έκρηξη.

Η μελέτη αυτή, στις 22/9/25 καταχωρήθηκε και εγκρίθηκε ψηφιακά σύμφωνα με την νομοθεσία ενώ η Πυροσβεστική είχε περιθώριο 3 χρόνια για να ελέγξει αν ισχύουν όσα αναφέρονται στη μελέτη.

Σύμφωνα με στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού υπάρχουν ανακρίβειες και παραλείψεις που αφορούν τόσο το εργατικό δυναμικό όσο και τις εγκαταστάσεις αλλά και τα μέσα προστασίας.

Για παράδειγμα, η μελέτη περιλαμβάνει το κτίριο 1 και το κτίριο 3 και όχι το κτίριο που σημειώθηκε η διαρροή προπανίου και έγινε η φονική έκρηξη. Δεν συμπεριλαμβάνεται επίσης, το αδήλωτο υπόγειο και οι αδήλωτες δεξαμενές προπανίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από το 2007 μέχρι σήμερα, δεν έγινε καμία αυτοψία από την Πυροσβεστική, λόγω κενού της σχετικής νομοθεσίας.