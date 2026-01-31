Βιολάντα: Η εισαγγελική έρευνα για την έκρηξη και οι προειδοποιήσεις της Περιφέρειας – Μολυσμένο από προπάνιο παραμένει το έδαφος

Τις ευθύνες για τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο τις 5 εργαζόμενες στο εργοστάσιο «Βιολάντα» αναζητά ο εισαγγελέας που έχει αναλάβει την υπόθεση της φονικής έκρηξης στα Τρίκαλα. Το δυστύχημα έγινε μετά από πολύμνηση διαρροή προπανίου, με την περιφέρεια να είχε προειδοποιήσει εδώ και χρόνια τη διοίκηση για παραβάσεις στις αποστάσεις δεξαμενών προπανίου, ελλείψεις ασφαλείας αλλά και το αδήλωτο υπόγειο των εγκαταστάσεων.

Ο πρόεδρος αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας μιλώντας στο ΕΡΤNews σήμερα (31.01.2025) ανέφερε πως η κατάσβεση στη «Βιολάντα» συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Στόχος είναι να μην αλλοιωθούν ευρήματα, ενώ οι εργασίες γίνονται με προσοχή, λόγω της παρουσίας αερίων και του κινδύνου νέας ανάφλεξης ή έκρηξης.

Το υπέδαφος από το οποίο πέρναγαν οι αγωγοί προπανίου, παραμένει εμποτισμένο με το επικίνδυνο αέριο (όσο παραμένει στο υπέδαφος είναι σε υγρή μορφή).

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, στο σημείο βρίσκεται από την πρώτη στιγμή κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με επικεφαλής τον διευθυντή της υπηρεσίας και παρουσία εισαγγελικών αρχών, ώστε η έρευνα να εξελιχθεί με πλήρη διαφάνεια.

Σύμφωνα με τον Κώστα Τσίγκα από τις πρώτες αυτοψίες διαπιστώθηκε η ύπαρξη 2 δεξαμενών προπανίου εκτός του κτιρίου, με δίκτυο σωληνώσεων που περνούσε κάτω από τον δρόμο και έμπαινε στις εγκαταστάσεις. Εκτιμάται ότι το χώμα έχει εμποτιστεί με προπάνιο σε μήκος δεκάδων μέτρων κάτω από την ασφαλτόστρωση, πιθανόν λόγω φθοράς των σωληνώσεων.

Στο επίκεντρο των ερευνών είναι και το υπόγειο του εργοστασίου της Βιολάντα, το οποίο εκτός από αδήλωτο ήταν και μη καταγεγραμμένο σε επίσημα έγγραφα.

Δείτε τα έγγραφα της περιφέρειας για τις παραλήψεις, τις δεξαμενές και το αδήλωτο υπόγειο που έφερε στο φως το newsit.gr:

Στο υπόγειο, σύμφωνα με μαρτυρίες εργαζομένων, υπήρχε έντονη οσμή εδώ και καιρό.

Όλοι οι φάκελοι της επιχείρησης έχουν κατασχεθεί και εξετάζεται αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, όπως ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία τέτοιων εγκαταστάσεων.

Τα ακριβή αίτια της έκρηξης θα προκύψουν από την ολοκλήρωση της έρευνας.

Που επικεντρώνονται οι έρευνες

Σκοπός των αρχών είναι να διαπιστώσουν πώς προκλήθηκαν οι φθορές στις σωληνώσεις προπανίου, που οδήγησαν στη διαρροή από τις δύο δεξαμενές. Αρχικά εξετάστηκε το ενδεχόμενο οι εργασίες ασφαλτόστρωσης και η διέλευση βαρέων οχημάτων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να προκάλεσαν τις ζημιές. Ωστόσο, το συγκεκριμένο σενάριο φαίνεται να απομακρύνεται.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία και τις φωτογραφίες που έχουν τεθεί στη διάθεση των αρχών, βρέθηκαν 4 τρύπες στις σωληνώσεις, από τις οποίες διέρρευσε το προπάνιο. Δείγμα από το μολυσμένο χώμα έχει ήδη σταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους, προκειμένου να προσδιοριστεί η ποσότητα του προπανίου που διέρρευσε.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της τραγωδίας φαίνεται να έπαιξε ένας υπόγειος χώρος. Το προπάνιο βρήκε διέξοδο στον συγκεκριμένο χώρο, συσσωρεύτηκε στα χαμηλά στρώματα και δημιούργησε την «βόμβα» η οποία εξερράγη από σπινθήρα.

Δείτε εδώ τις ανακοινώσεις της πυροσβεστικής για την έκρηξη στη Βιολάντα.

Οι έλεγχοι και οι εγκαταστάσεις προπανίου

Το δεύτερο επίπεδο της έρευνας αφορά τις αρμόδιες υπηρεσίες και το κατά πόσο έγιναν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για τη νόμιμη λειτουργία του εργοστασίου. Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, από το 2020 η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε απορρίψει την εγκατάσταση των δεξαμενών προπανίου στο συγκεκριμένο σημείο.

Το 2025 εκδόθηκε νέο έγγραφο από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με το οποίο εγκρινόταν η εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού, υπό αυστηρές προϋποθέσεις τήρησης όλων των μέτρων ασφαλείας.

Το κρίσιμο ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι αρχές είναι αν οι όροι αυτοί τηρήθηκαν στην πράξη και αν οι έλεγχοι που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο έγιναν όπως όφειλαν.

Ολόκληρη η Θεσσαλία παραμένει βυθισμένη στο πένθος. Οι κηδείες των θυμάτων τελέστηκαν σε κλίμα οδύνης σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, με τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους να αφήνουν πίσω παιδιά, συζύγους και εγγόνια