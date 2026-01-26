Βιολάντα: Ερευνάται να έφταιξε το αλεύρι για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο – Εκτιμήσεις για διαρροή προπανίου

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, που έχει αναλάβει την προανάκριση για τα αίτια της φονικής έκρηξης και μεγάλης φωτιάς από την οποία έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες, τα ξημερώματα στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Ήδη από το πρωί βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, το οποίο λαμβάνει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που σώθηκαν από την πυρκαγιά, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το τί συνέβη και να δώσει απαντήσεις στις αιτίες που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη.

Όπως είπε στο Live News ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ εξετάζουν τη λειτουργία των φούρνων του εργοστασίου, καθώς υπήρχαν τέσσερις δεξαμενές προπανίου έξω από τον χώρο και τροφοδοτούσαν με σύστημα σωληνώσεων τους φούρνους της συγκεκριμένης μονάδας. Οι τέσσερις δεξαμενές προπανίου, 9 κυβικών μέτρων η καθεμία, δεν εξερράγησαν, καθώς η έκρηξη σημειώθηκε στον εσωτερικό χώρο.

Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο, υπήρξε διαρροή προπανίου, που είναι ισχυρό εκρηκτικό, άχρωμο, άγευστο και άοσμο. Έτσι, δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή η διαρροή του.

Οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής ερευνούν το ενδεχόμενο η έκρηξη να προέρχεται από σκόνη αλευριού. Μάλιστα, υπάρχουν περιστατικά όπως το 1981 στη Μεγάλη Βρετανία υπήρξε έκρηξη σε αλευροβιομηχανία με 9 σοβαρά τραυματίες από το εκρηκτικό μείγμα που δημιουργεί η σκόνη του αλευριού, που υπό προϋποθέσεις μπορεί να πυροδοτηθεί και να προκαλέσει φονική έκρηξη.

Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και με τη ζάχαρη. Το 2008 υπήρξε έκρηξη σε εργοστάσιο ζάχαρης στις ΗΠΑ από την οποία έχασαν τη ζωή τους 14 άνθρωποι ενώ το 2015 υπήρξε έκρηξη σε αλευρόμυλο και πάλι στη Βρετανία με τέσσερις νεκρούς, που και σε αυτή την περίπτωση αποδόθηκε σε νέφος αλευρίου.

Τι προβληματίζει τους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής

Εκείνο που προβληματίζει τους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής είναι ότι κανείς από τους μάρτυρες δεν αναφέρει ότι αντελήφθη κάποια μυρωδιά πριν από την έκρηξη. Για το λόγο αυτό αφήνουν ανοιχτή μια μικρή πιθανότατα να συνέβαλε στο κακό και κάποια άλλη χημική αιτία.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις και διευκρινίσεις για όλα τα ερωτήματα θα δοθούν μετά την αυτοψία στο χώρο και την ολοκλήρωση των καταθέσεων, ενώ έχουν οριστεί και πραγματογνώμονες από την Αθήνα και συγκεκριμένα ένας ηλεκτρολόγος, ένας χημικός και ένας πυροτεχνουργός, οι οποίοι θα υποβάλουν τα πορίσματά τους μετά την έρευνα που θα πραγματοποιήσουν στο χώρο.

Σημειώνεται ότι οι αξιωματικοί του ΠΣ είναι σε στενή συνεργασία και με εισαγγελέα, που βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας από το πρωί και παρακολουθεί τις έρευνες.