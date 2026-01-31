Βιολάντα: Αποκαλυπτικός διάλογος εργαζομένου με υπεύθυνο βάρδιας 3 ώρες πριν την έκρηξη – «Μια παράξενη μυρωδιά σαν υγραέριο»

Συνεχίζονται οι έρευνες για την φονική έκρηξη στη βιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα στις 26 Ιανουαρίου 2026 με τραγικό απολογισμό πέντε νεκρές εργάτριες.

Μάλιστα ένας αποκαλυπτικός διάλογος ανάμεσα σε έναν εργαζόμενο και υπεύθυνο βάρδιας στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, το βράδυ που έγινε η έκρηξη έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το ΣΚΑΪ, Γιώργος Πρωτοψάλτης, στις 00:30 λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 26ης Ιανουαρίου, τη νύχτα της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο Βιολάντα, εργαζόμενος απευθυνόμενος σε έναν από τους υπευθύνους τον ρωτά: «Σού μυρίζει κάτι; Μία παράξενη μυρωδιά σαν υγραέριο;» με τον υπεύθυνο να του απαντά: «Δεν ξέρω, μάλλον είναι αναθυμιάσεις από το πλυντήριο πιάτων…».

Αυτή είναι μια από τις αναφορές και τις περιγραφές εργαζομένων στα στελέχη της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στο πλαίσιο της έρευνας για το εργατικό δυστύχημα με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες στα Τρίκαλα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και όσα ανέφερε ο εν λόγω εργαζόμενος στους πυροσβέστες. «Τους μήνες που εργάζομαι στο συγκεκριμένο πόστο διαπίστωσα τη μυρωδιά δέκα φορές περίπου στο χώρο της λάντζας-κουζίνας.

Το περιστατικό αυτό το γνώριζαν και άλλοι συνάδελφοι και ακούστηκε από το στόμα του διευθυντή παραγωγής ότι η οσμή του υγραερίου οφείλεται λόγω βραχυκυκλώματος του πλυντηρίου στο χώρο της λάντζας», είπε,

Παράλληλα, ένα από τρία άτομα που συνελήφθησαν μετά την έκρηξη, ο υπεύθυνος βάρδιας τη νύχτα του εργατικού δυστυχήματος περιγράφει στην απολογία του: «Τη συγκεκριμένη μυρωδιά την αντιλαμβανόμουν εγώ παροδικά για διάστημα ενός μηνός περίπου.

Μου έλεγαν ότι δεν ήταν κάτι ανησυχητικό και οφειλόταν στο γεγονός της πλήρωσης καυσίμου στις δεξαμενές και μερικές φορές ότι έφταιγε το πλυντήριο που βρισκόταν στο χώρο της λάντζας».

Όπως ανέφερε στα ανακριτικά στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και ο ίδιος είχε αντιληφθεί τη μυρωδιά στη λάντζα και το είχε αναφέρει στο διευθυντή παραγωγής, στον υπεύθυνο του τεχνικού τμήματος του εργοστασίου αλλά και στον υδραυλικό.