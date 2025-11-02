Βεντέτα στα Βορίζια: Το ολονύχτιο μοιρολόι στο σπίτι του 39χρονου, τα 5 πρόσωπα που είναι στο «κάδρο» των Αρχών και τα κλειστά στόματα

Ο χρόνος έχει παγώσει στα Βορίζια του Ηρακλείου, μετά το μακελειό που συνέβη το πρωί του Σαββάτου 01.11.2025 και άφησε πίσω του δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες από πυροβολισμούς.

Ο φόβος για τυχόν αντίποινα είναι διάχυτος παντού. Φόβος, σπαραγμός και οδύνη με τραγικές φιγούρες τους συγγενείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, πατέρα 5 παιδιών που πέθανε ανάμεσα στους πυροβολισμούς στα Βορίζια Ηρακλείου.

Η σορός του 39χρονου επέστρεψε μετά την νεκροψία-νεκροτομή στο σπίτι του στο χωριό και πλήθος κόσμου έσπευσε να τον αποχαιρετήσει.

Εκεί θα μείνει ολόκληρο το βράδυ, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας που θα γίνει η κηδεία του.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο, λίγες ώρες μετά το θάνατο του 39χρονου σε κλειστό κύκλο και σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σε εκκλησία διπλανού χωριού, η βάπτιση τριών από τα παιδιά του που ήταν αβάφτιστα, κάτι που συνηθίζεται σε τέτοιες τραγικές περιπτώσεις στην Κρήτη. Μάλιστα το ένα από τα παιδιά που βαφτίστηκαν, έλαβε το όνομα του νεκρού πατέρα του.

Πλάι του, με τον πόνο, την οδύνη και τον σπαραγμό να ανατριχιάζει τους πάντες η μητέρα και η σύζυγός του που με την άφιξη της σορού, ξέσπασαν.

«Αγάπη μου σήκω. Πάμε σε γλέντι. Γιατί μου το έκανες αυτό; Γιατί είσαι νεκρός; Σήκω πάνω. Σήκω. Δεν αντέχω άλλο», φώναζε η χήρα του 39χρονου.

Μοιρολόγια, κλάματα, οδυρμοί και κατάρες αντηχούν στην ησυχία του χωριού. Σπαρακτικό το μοιρολόι της συζύγου, της μητέρας και των αδερφών του 39χρονου πολύτεκνου πατέρα, ενώ στο σπίτι έχουν συρρεύσει δεκάδες συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί. «Σήκω, σήκω» φώναζαν μάνα και αδερφές, χτυπώντας με τα χέρια τους το στέρνο και το κεφάλι τους για την συμφορά.

Ένα χωριό έτοιμο για πόλεμο

Οι αρχές έκαναν «φύλλο και φτερό» το χωριό για να εντοπίσουν τους δράστες αλλά και τα όπλα που σκόρπισαν τον τρόμο, όμως μάταια. Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, τα στόματα παραμένουν ερμητικά κλειστά.

Τα σενάρια θέλουν τουλάχιστον 3 άτομα, να έχουν διαφύγει στα βουνά μετά τον «πόλεμο» με τις 2.000 σφαίρες.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, με συμμετοχή κλιμακίων των ΕΚΑΜ από Κρήτη και Αθήνα, της ΟΠΚΕ και του ελληνικού FBI. Στο χωριό βρίσκεται και η ανώτατη ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ., υπό τον αρχηγό της, αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο, που συντονίζει τις επιχειρήσεις.

Κατά τις έρευνες στο χωριό, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, βρέθηκαν μέσα σε σπίτια, πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, δίκαννο, 2 καραμπίνες, από τις οποίες η μία χωρίς σειριακό αριθμό, 145 φυσίγγια και 9 μαχαίρια, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η έρευνα έχει σταματήσει από σεβασμό προς τους πενθούντες και ο μόνος λόγος να συνεχιστεί πριν την κηδεία του 39χρονου είναι να παραστεί ανάγκη στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Τα 5 πρόσωπα που είναι στο «κάδρο» των ερευνών

Πέντε είναι τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη δικαιοσύνη για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια. Τα 4 είναι αδέρφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη και ο 27χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού που εξερράγη η βόμβα, ο οποίος αναζητείται.

Ως κατηγορούμενοι αναφέρονται ο 25χρονος αδερφός του, ο οποίος νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, ένας ακόμη τραυματίας 30 χρόνων που νοσηλεύεται και εκείνος στο ίδιο νοσοκομείο, και δύο ακόμα αδέρφια, 19 και 29 ετών, τα οποία επίσης αναζητούνται.

Στη δικογραφία ως δράστης αναφέρεται και ο δολοφονημένος Φανούρης Καργάκης.

Ερωτηματικά έχει προκαλέσει και η εξαφάνιση του 49χρονου αδερφού της 56χρονης Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, αλλά και του 32χρονου γιου της, που θεωρείται ότι έχουν βρει καταφύγιο στα βουνά.

Η ιατροδικαστική εξέταση στη 56χρονη γυναίκα, που επίσης τραυματίστηκε θανάσιμα, έδειξε ότι ο θάνατός της οφειλόταν σε πυροβολισμό τον οποίο δέχθηκε κατά τη διάρκεια του μακελειού, και όχι σε έμφραγμα όπως είχε αναφερθεί αρχικά. Η γυναίκα, βρέθηκε στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της όταν συνέβη το μοιραίο γεγονός.

Τα στοιχεία από τις καταθέσεις

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, υπάρχουν τουλάχιστον δύο καταθέσεις που αναφέρουν ότι ο Φανούρης Καργάκης ένα από τα θύματα είχε πυροβολήσει από το αυτοκίνητό του, κατά το τετ α τετ με μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Άλλες καταθέσεις, φέρονται να κατονομάζουν τα δύο αδέλφια Φραγκιαδάκη, ότι εμπλέκονται στο “γάζωμα” σπιτιών της οικογένειας Καργάκη, αμέσως μετά την έκρηξη στο σπίτι του 27χρονο το βράδυ της Παρασκευής 30.10.2025, που άναψε το φυτίλι για να αναβιώσει η βεντέτα.

Υπάρχουν, επιπλέον, καταθέσεις που φέρουν τον 25χρονο τραυματία να πυροβόλησε ακόμη και κατά αστυνομικών, στη διάρκεια της αυτοψίας που πραγματοποιούσε η ΕΛ.ΑΣ. στα σπίτια των Καργάκηδων.

«Είναι τρεις οι εμπλεκόμενες οικογένειες» – Η προσπάθεια σασμού

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «Το Βήμα» και «Τα Νέα», προχώρησε την Κυριακή (02.11.2025) σε αποκαλύψεις στις «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA με τη Νατάσα Γιάμαλη για τη βεντέτα που μετατράπηκε σε πόλεμο.

«Είναι τρεις οι εμπλεκόμενες οικογένειες, έχει τραυματία και μία τρίτη οικογένεια, που εμπλέκεται ως σύμμαχος της μίας προς την άλλη οικογένεια. Είναι σύμμαχος της οικογένειας με το σπίτι (σ.σ. που ανατινάχτηκε). Είναι σημαντικό να δούμε και ποια θα είναι η εξέλιξη των τραυματιών. Μερικά μέλη αυτή της τρίτης οικογένειας είναι γνωστά, όταν είχαν συμμετάσχει προ μερικών ετών σε κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας για θέματα που αφορούσαν διεκδικήσεις κτηνοτρόφων».

Όπως ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, στο παρελθόν είχε γίνει προσπάθεια «σασμού», δηλαδή συμφιλίωσης, μεταξύ των δύο οικογενειών αλλά δεν πέτυχε, καθώς η άλλη πλευρά δεν δέχθηκε την αγορά του σπιτιού κι έτσι άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για το άγριο αιματοκύλισμα.

Το σπίτι που αναβίωσε τη βεντέτα

Λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το μακελειό στους δρόμους του χωριού, σκοτώνοντας δύο άτομα και στέλνοντας στο νοσοκομείο δεκάδες ανθρώπους, οι σχέσεις των δύο οικογενειών ήταν τεταμένες.

Όπως αναφέρουν άτομα που γνωρίζουν τη διαμάχη αλλά και το παρελθόν των δύο οικογενειών, η τελευταία αφορμή για να ξεσπάσει η πρωτόγνωρη μάχη στο χωριό ήταν το σπίτι που αποφάσισε να χτίσει το μέλος της μιας οικογένειας.

Μετά τη βεντέτα και το σασμό της δεκαετίας του 1950, οι δύο οικογένειες αποφάσισαν να οριοθετήσουν τους χώρους που θα έμεναν στο χωριό. Η μία από αυτές όμως από ότι φαίνεται “παραβίασε” τη συμφωνία. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του σπιτιού όπου τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός το βράδυ της Παρασκευής 31.10.2025, καθώς σύμφωνα με την αντίπαλη οικογένεια έχτισε το σπίτι σε σημείο που δε έπρεπε.

Το προηγούμενο διάστημα, η μια οικογένεια που ζει στην κάτω πλευρά του χωριού (κάτω χωριό) αγόρασε σπίτι στη πάνω πλευρά (πάνω χωριό), κάτι που εξόργισε την άλλη οικογένεια και σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, με οικονομικό αντάλλαγμα, τους ζήτησαν να μην προχωρήσουν στην αγορά του σπιτιού.

Η οικογένεια δεν αποδέχθηκε την πρόταση, ενώ τελικά το βράδυ της Παρασκευής εξερράγη ο εκρηκτικός μηχανισμός, που τοποθετήθηκε ως αντίποινα.