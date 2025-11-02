Βεντέτα στα Βορίζια: Ταυτοποιήθηκαν οι 5 καταζητούμενοι για το μακελειό – Δύο συλλήψεις για παράνομο οπλισμό

Στην ταυτοποίηση των 5 εμπλεκομένων που κρύβονται στα βουνά και συμμετείχαν στους πυροβολισμούς στα Βορίζια Ηρακλείου έφτασε η αστυνομία η οποία προχώρησε και σε δύο συλλήψεις στο χωριό.

Οι 5 άνδρες που έχουν σκορπίσει στα βουνά θεωρούνται από τους πρωτεργάτες των πυροβολισμών στα Βορίζια Ηρακλείου.

Παράλληλα η αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις κατοίκων του χωριού, για κατοχή σφαιρών και παράνομου οπλισμού. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν ζώσει τα Βορίζια και έχουν κάνει ελέγχους σε 10 σπίτια στα οποία βρήκαν μια αδήλωτη καραμπίνα αλλά και αρκετές σφαίρες.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δράστες του μακελειού προσπάθησαν αμέσως μετά το αιματηρό περιστατικό να ξεφορτωθούν πολλά από τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν. Κάποια όπλα, πάντως, φαίνεται ότι έχουν μαζί τους οι άνδρες που καταζητούνται στα γειτονικά βουνά της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πραγματοποιούνται έρευνες σε όλα τα σπίτια, ενώ στην περιοχή βρίσκεται ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. καθώς και υψηλόβαθμα κλιμάκια της Αστυνομίας.

Δύο κονβόι οχημάτων μπήκαν στο χωριό νωρίτερα το πρωί, μεταφέροντας στελέχη της ΕΚΑΜ και ειδικές δυνάμεις από την Αθήνα.