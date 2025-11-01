Βεντέτα στα Βορίζια: Συγκλονιστική μαρτυρία για το μακελειό – «Έπεσα πάνω στα διασταυρούμενα πυρά, για 10 πόντους γλίτωσα τον θάνατο»

Σκηνές ακραίας βίας εκτυλίσσονται από το πρωί του Σαββάτου (01.11.2025) στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου σημειώθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ αγνώστων.

Από το αιματηρό περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα Βορίζια, το χωριό του Ηρακλείου, έχουν επιβεβαιωθεί δύο νεκροί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, ενώ υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες και για τρίτο θύμα, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές.

Το χωριό μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για σκηνικό πολεμικής ταινίας.

Οι πυροβολισμοί ακούγονταν για αρκετή ώρα, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους της περιοχής, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από το Ηράκλειο και τη Μεσαρά.

«Βρίσκομαι μέσα σε κόλαση»

Μιλώντας στην ΚΡΗΤΗ TV και στο Neakriti.gr, ένας άνδρας που βρέθηκε τυχαία στο σημείο περιέγραψε τις στιγμές τρόμου που έζησε. Ο ίδιος, κάτοικος Αθήνας, δήλωσε ότι είχε ξεκινήσει με το αυτοκίνητό του για να πιει έναν καφέ στον Ζαρό, περνώντας από το χωριό την ώρα που εκτυλίσσονταν τα γεγονότα.

«Ξαφνικά είδα ένα 4×4 να πυροβολεί προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν κατάλαβα από πού έρχονταν οι σφαίρες. Μόνο που ένιωσα ότι βρίσκομαι μέσα σε κόλαση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας, περιγράφοντας πως το αυτοκίνητό του δέχθηκε πολλούς πυροβολισμούς, προτού προλάβει την τελευταία στιγμή να διαφύγει σώος.

Ειδοποίησα την αστυνομία και μου είπε να γυρίσω σπίτι μου. Τα όπλα πρέπει να ήταν καλάσνικοφ και πολλά πιστόλια. Είδα και τον νεκρό και όπως κατάλαβα ήταν στημένη η δουλειά. Κυριολεκτικά έπεσα πάνω από τα διασταυρωμένα πυρά», συμπλήρωσε ο αυτόπτης μάρτυρας.

«Από τις 11:00 ενημέρωσα την αστυνομία και για 10 πόντους από μια σφαίρα γλίτωσα τον θάνατο. Οι σφαίρες τρύπησαν το λάστιχο ενώ το αυτοκίνητο έπαθε τεράστιες ζημιές».

Οι αστυνομικές αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για να αποσαφηνίσουν τα αίτια της αιματηρής σύγκρουσης, ενώ στο σημείο επιχειρούν κλιμάκια της Ασφάλειας και της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας.