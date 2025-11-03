Βεντέτα στα Βορίζια: Η στιγμή που αστυνομικοί βρίσκουν και κατάσχουν καραμπίνα στο χωριό

Υπό αστυνομικό κλοιό, παραμένουν τα Βορίζια στο Ηράκλειο, μετά το χθεσινό μακελειό με τους πυροβολισμούς με τους δύο νεκρούς και τους 6 τραυματίες.

Τα Βορίζια, το χωριό του Ηρακλείου όπου από χθες (02.11.2025) ζει πρωτόγνωρες στιγμές μετά τους ανεξέλεγκτους πυροβολισμούς, θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη.

Σπίτια ερμητικά κλειστά, αίματα στα πλακόστρωτα δρομάκια, κάλυκες στους δρόμους, βλήματα σφηνωμένα στους τοίχους των σπιτιών, κτίρια διαλυμένα από το οστικό κύμα εκρηκτικών μηχανισμών μεγάλης ισχύος.

Στο χωριό επικρατεί θρήνος για τους 2 νεκρούς και φόβοι για συνέχεια του μακελειού. Οι δράστες του φονικού φαίνεται πως ακόμα αναζητούνται κι όλο το χωριό φοβάται για την επόμενη ημέρα και σιωπά.

Η αστυνομία έχει μετατρέψει το χωριό σε αποκλεισμένη ζώνη με τον εισαγγελέα να μπαίνει στα Βορίζια με αλεξίσφαιρο γιλέκο, ενώ πάνοπλοι αστυνομικοί φρουρούν τα σπίτια των οικογενειών που ενεπλάκησαν στη βεντέτα.

Παράλληλα, έχουν φυγαδευθεί μέλη και από τις δύο πλευρές σε άλλα σημεία της Κρήτης, προκειμένου να αποτραπεί νέα αιματοχυσία. Βίντεο του Mega μάλιστα, κατέγραψε και τη στιγμή που αστυνομικοί βρίσκουν και κατάσχουν καραμπίνα στο χωριό.

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν μετά την βόμβα που τοποθετήθηκε σε υπό κατασκευή σπίτι. Το Σάββατο το πρωί ακολούθησε μακελειό, κάποιοι κάνουν λόγο ακόμη και για 2 χιλιάδες σφαίρες.

Η οικογένεια του 39χρονου πατέρα 5 παιδιών που έπεσε νεκρός αποφάσισε να βαπτίσει χθες τα αβάπτιστα παιδιά του, ώστε να μπορέσουν σήμερα να παραστούν στην κηδεία του και να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία

Έξω από το σπίτι του, η αδελφή του ξέσπασε σε κραυγές μη μπορώντας να πιστέψει το χαμό του αδελφού της. «Φανούρη μου, άντρα μου, πού είσαι; Σε φάγανε τα μ…α! Σε εκτελέσανε τα μαϊμούνια! Πού είσαι αδελφέ μου να μου μιλήσεις;».

Τα σχολεία στα Βορίζια θα παραμείνουν κλειστά. Πλέον, το χωριό θυμίζει φάντασμα. Η συνύπαρξη των αντιμαχόμενων οικογενειών μοιάζει για πολλούς αδύνατη, ενώ ο σασμός φαντάζει ο πιο δύσκολος αγώνας.