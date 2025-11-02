Βεντέτα στα Βορίζια: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση για τους δύο τραυματίες στο ΠΑΓΝΗ

Συνεχίζονται οι έρευνες για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια Ηρακλείου, που άφησε πίσω της δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ μετά το μακελειό στα Βορίζια, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση αλλά και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.

Οι διώξεις αυτές είναι κακουργηματικού χαρακτήρα για τη δολοφονία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη στο αιματηρό επεισόδιο που εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου 01.11.2025.

Οι δύο άνδρες που τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες σύμφωνα με το Cretalive.gr είναι ο 25χρονος αδερφός του 27χρονου ιδιοκτήτη του σπιτιού στην οποία εξερράγη η βόμβα και ένας ακόμα κάτοικος των Βοριζίων, 26 ετών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και στους δύο δόθηκε προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη.

Υπενθυμίζεται πως για τον 25χρονο υπάρχουν καταθέσεις στη δικογραφία που τον φέρουν να έχει ανοίξει πυρ με τον αδερφό του κατά σπιτιών της οικογένειας Καργάκη, μετά την έκρηξη της βόμβας, ενώ επίσης φέρεται να υπάρχει κατάθεση για τα «πυρά» ακόμα και κατά αστυνομικών, στη διάρκεια αυτοψίας για το «γάζωμα» σπιτιών της οικογένειας Καργάκη.