Βεντέτα στα Βορίζια: Από πυροβολισμό και ο θάνατος της 56χρονης, σε εξέλιξη η νεκροψία του 39χρονου

Μπορεί αρχικά να είχε γίνει γνωστό ότι η 56χρονη που έχασε τη ζωή της στο μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου πέθανε από ανακοπή καρδιάς, αλλά η αιτία τελικά ήταν οι πυροβολισμοί. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναβληθεί η κηδεία του 39χρονου.

Η 56χρονη ανήκει σε μια από τις δύο οικογένειες που εμπλέκονται στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα Βορίζια Ηρακλείου δέχτηκε σφαίρα η οποία και της αφαίρεσε τη ζωή.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση η σφαίρα πέρασε από τα πλευρά της και έφτασε στον πνεύμονα. Για θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας έκανε λόγο και η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ..

Η πρώτη πληροφόρηση έκανε λόγο για ανακοπή καρδιάς, όταν βρέθηκε σε διασταυρώμενα πυρά, ωστόσο είναι θύμα της ένοπλης σύρραξης μεταξύ των δύο οικογενειών.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για μια γυναίκα χήρα με δύο παιδιά,που εργαζόταν στο γενικό νοσοκομείο Χανίων, είχε πάει στο χωριό για να παρευρεθεί στο μνημόσυνο του πατέρα της κι έπεσε επάνω στα πυρά των αντιμαχόμενων οικογενειών.

Από την άλλη οι φόβοι για νέα επεισόδια στα Βορίζια είναι πολύ πιθανόν να αναβάλλουν την κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που έπεσε νεκρός στο μακελειό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στα Βορίζια.

Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν πως συντρέχουν πολύ σοβαροί λόγοι ασφαλείας και έτσι η κηδεία του 39χρονου πατέρα πέντε παιδιών, που έπεσε νεκρός στην ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα στις δύο οικογένειες του χωριού, αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες.

Η κηδεία πιθανότατα να γίνει την Δευτέρα, ή την Τρίτη, σύμφωνα με το creta24.gr.

Η σορός του 39χρονου μεταφέρθηκε το πρωί στο ΠΑΓΝΗ για νεκροψία – νεκροτομή και αρχικά είχε γίνει γνωστό πως θα ακολουθούσε η κηδεία του. Η σορός του ακόμα παραμένει στο νοσοκομείο με τη διαδικασία της νεκροψίας νεκροτομής να είναι σε εξέλιξη.

Το κλίμα στο χωριό είναι ιδιαίτερα έκρυθμο, ενώ το γεγονός ότι η σορός του 39χρονου θα πρέπει να περάσει μπροστά από τα σπίτια της οικογένειας των Φραγκιαδάκηδων βάζει σε μεγάλες σκέψεις τις αστυνομικές αρχές.