Βεντέτα στα Βορίζια: «Αγνοείται ο γιος της 56χρονης που σκοτώθηκε στο μακελειό, δε ξέρουμε αν είναι ζωντανός» λέει συγγενικό πρόσωπο

Ο γιος της 56χρονης που έπεσε νεκρή από τους πυροβολισμούς στα Βορίζια Ηρακλείου, χθες Σάββατο (01.11.2025), αγνοείται σύμφωνα με συγγενικό πρόσωπο της μίας οικογένειας που εμπλέκεται στον «πόλεμο» με αντίπαλη οικογένεια.

Ο ίδιος, μιλώντας στην αποψινή εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» στο Mega, εκφράζει φόβους για το αν ο γιος της αδικοχαμένης 56χρονης γυναίκας που βρήκε φρικτό θάνατο από τους πυροβολισμούς στα Βορίζια, βρίσκεται στη ζωή, καθώς το κινητό του είναι κλειστό και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του.

Το στενό συγγενικό πρόσωπο της μιας οικογένειας εξήγησε στην εκπομπή λεπτό προς λεπτό το τι συνέβη αλλά και πως ξέσπασε ο «πόλεμος» στο χωριό Βορίζια.

Η σύγκρουση ξεκίνησε για δυο λόγους.

Ο πρώτος είναι πως η μια οικογένεια κατηγορεί την άλλη πως έδωσε στοιχεία στην αστυνομία που οδήγησαν στην σύλληψη και προφυλάκιση δύο μελών της οικογένειας, δηλαδή του πατέρα και του γιου που αφορούσε κύκλωμα ζωοκλοπών.

Η μια οικογένεια έχτισε σπίτι στο Ξετρύπι, που θεωρείται προπύργιο της έτερης οικογένειας. Με λίγα λόγια, η μια οικογένεια αποφάσισε να χτίσει εκεί που θεωρείται περιοχή της άλλης.

Το συγγενικό πρόσωπο λέει στις «Εξελίξεις Τώρα» πως:

Μετά την βόμβα που μπήκε στο σπίτι, η άλλη οικογένεια πανηγύριζε χτυπώντας με καλάσνικοφ στον αέρα.

Το Σάββατο το πρωί ο νεκρός ήταν αυτός που βγήκε με το αυτοκίνητο και γάζωσε την συγγενή του.

Η δική του οικογένεια που ήταν έτοιμη για τα αντίποινα και τον σκότωσε.

«Βρέθηκε στο λάθος σημείο, τη λάθος ώρα»

Φίλη της 56χρονης αδικοχαμένης γυναίκας που δεν είχε καμία εμπλοκή στο σκηνικό πολέμου στα Βορίζια, αλλά βρέθηκε στο λάθος σημείο την λάθος ώρα μίλησε στις «Εξελίξεις Τώρα» κι ανέφερε:

«Η γυναίκα βρέθηκε στο λάθος σημείο, τη λάθος ώρα. Ένας υπέροχος άνθρωπος. Ένας γελαστός και αφοσιωμένος άνθρωπος παρά τις δυσκολίες που διαχειρίστηκε στη διάρκεια της ζωής της. Πριν ελάχιστα χρόνια έχασε τον άντρα της σε ηλικία 56-57 χρονών.

Ήταν μία γυναίκα η οποία ήταν τόσο δοτική, τόσο κοντά στον άρρωστο που δεν μπορώ να διανοηθώ ότι έτυχε σε αυτή τη γυναίκα αυτό το τέλος. Ζήτησε άδεια 2-3 ημερών μέσα στο σαββατοκύριακο για να πάει στο χωριό της. Η καταγωγή της ήταν εκεί και πήγε για να κάνει το μνημόσυνο του πατέρα της.

Έτυχε λοιπόν μπροστά σε αυτό το απίστευτο φονικό, βρέθηκε στη μέση αυτής της πολεμικής κατάστασης. Θα εξετασθεί και από την νεκροψία εάν δέχθηκε πυροβολισμό η ίδια σε σημείο που δεν ήταν εμφανές.

Από πλευράς ιδιοσυγκρασίας και χαρακτήρα είναι αδιανόητο ότι η (56χρονη) θα είχε οποιαδήποτε σχέση με όλο αυτό, σε μια περιοχή που δεν ζούσε καν τα τελευταία 35-40 χρόνια».