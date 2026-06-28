Βενεζουέλα: Ελληνική αποστολή διάσωσης από την Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών με 15 εθελοντές

Η τραγωδία στη Βενεζουέλα από τον διπλό καταστροφικό σεισμό που συγκλόνισε τη χώρα την Τετάρτη (24.06.2026), έχει προκαλέσει συναγερμό στη διεθνή κοινότητα, με ομάδες διάσωσης από πολλές χώρες να καταφθάνουν στις πληγείσες περιοχές.

Στη Βενεζουέλα θα βρεθεί η ελληνική ομάδα διάσωσης, η Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών από τη Θεσσαλονίκη, η οποία ετοιμάζεται να αναχωρήσει για το Καράκας μέσω Κωνσταντινούπολης.

Τουλάχιστον 15 εθελοντές με drone με θερμικές κάμερες και sonar θα βρεθούν στη σεισμόπληκτη χώρα για να βρουν ζωή στα ερείπια. Πριν την αναχώρησή τους οι εθελοντές θα κάνουν στάση στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα υποβληθούν σε υποχρεωτικούς εμβολιασμούς και εξετάσεις.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Θεσσαλονίκης (ΕΠΟΜΕΑ), Μίλτος Μπενάκης ανέφερε ότι η αποστολή θα επιχειρήσει μεταξύ άλλων με Σέρβους και Τούρκους διασώστες, στα σημεία τα οποία που θα υποδειχθούν.

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών

Ο απολογισμός από τον διπλό καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα ανέρχεται πλέον σε 1.430 νεκρούς, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Ο Ροδρίγκες, αδελφός της μεταβατικής προέδρου της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες, είπε επίσης ότι 3.238 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 3.100 έχουν μείνει άστεγοι μετά την καταστροφή, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός ήταν 920 νεκροί.

Έχουν σημειωθεί 430 μετασεισμοί μετά τους σεισμούς μεγέθους των 7,2 και 7,5 βαθμών την Τετάρτη. Περισσότερες από 70.000 οικογένειες έχουν λάβει βοήθεια από τις αρχές μετά την καταστροφή.

Τρεις ημέρες μετά τους σεισμούς, η τύχη δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων στη Βενεζουέλα παραμένει ασαφής.