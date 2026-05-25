Βασίλειος Κωστέτσος για Γωγώ Μαστροκώστα: Μαζί ζήσαμε πολλά, τα καλύτερα χρόνια μας – Δεν θέλω να το πιστέψω

Το δικό του «αντίο» στην Γωγώ Μαστροκώστα είπε, με ανάρτησή του στα social media, ο Βασίλειος Κωστέτσος. Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας επέλεξε να ανεβάσει μία φωτογραφία της με τον Τραϊανό Δέλλα, γράφοντας για αυτά που έζησε μαζί της αλλά και για τον πόνο που του προκάλεσε ο θάνατός της.

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Δευτέρας (25.05.2026) μετά από σκληρή και πολύχρονη μάχη που έδινε για την υγεία της. Την είδηση θανάτου της έκανε γνωστή η κόρη της, βυθίζοντας στον θρήνο φίλους και θαυμαστές. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Βασίλειος Κωστέτσος που θυμήθηκε τις «χρυσές και γεμάτη λάμψη εποχές της Ελλάδας» που έζησε μαζί της.

Όπως εξήγησε στη λεζάντα της ανάρτησης, η Γωγώ Μαστροκώστα για εκείνον ήταν ένας άνθρωπος που μπορεί να ήταν λίγο μακριά αλλά ταυτόχρονα και τόσο κοντά του. Η σχέση τους μετρά χρόνια μιας και το γνωστό μοντέλο έχει φορέσει δεκάδες δημιουργίες του.

«Αέρινη, αγέρωχη με την ανεπανάληπτη κορμοστασιά της», την περιέγραψε με συγκίνηση.

Στο τέλος αναφέρθηκε και στον «ήρωα» σύζυγό της, Τραϊανό Δέλλα, που της στάθηκε όλα αυτά τα χρόνια, λέγοντας συλλυπητήρια στην οικογένειά της.

«Τι, τι… να γράψω και τι να πω…Κάποιοι άνθρωποι είναι λίγο μακριά… κάποια στιγμή αλλά ταυτόχρονα και πολύ κοντά μας! Η Γωγώ είναι μια από τους ανθρώπους αυτούς! Από αυτούς που ζήσαμε πολλά! Μα πολλά ζήσαμε τα χρυσά… τα καλύτερα χρόνια μας και τις χρυσές γεμάτη λάμψη εποχές της Ελλάδας», έγραψε αρχικά ο γνωστός σχεδιαστής μόδας.

«Τα ζήσαμε όλοι μαζί… όλοι μια παρέα! Σε κάθε μας έξοδο, εκπομπές, πάρτι, σε κάθε μας βήμα… Όλοι εμείς που φώναζε ένας τον άλλο με το μικρό του όνομα! Ήμασταν σαν μια μεγάλη οικογένεια! Φόρεσε πολλές δημιουργίες μου μα πολλές… Δεν θα ξεχάσω όμως αυτό το εξώφυλλο στην ωραιότερη στιγμή της ζωής της με τους δύο μεγάλους έρωτες της ζωής της τον άνδρα της και την κορούλα της εγκυμονούσα που φόρεσε μια από τις ωραιότερες δημιουργίες μου που σχεδίασα ποτέ!», συνέχισε.

«Δεν θα την ξεχάσω όταν χέρι – χέρι κρατώντας ο ένας τον άλλο (Τραϊανός) κατέβαιναν την Κανάρη στο Κολωνάκι να έρθουν για πρόβα του pre wedding φορέματος, αέρινη αγέρωχη με την ανεπανάληπτη κορμοστασιά της! Έχω τόσα μα τόσα να πω μα τι να πρωτοπώ… Τελευταία φορά που την είδα ήταν λίγο πιο κάτω από το μαγαζί μου όταν σταμάτησαν για καφέ με τον Τραϊανό και μου λέει “στο αμάξι είναι η Γωγώ πήγαινε να την δεις.

Είμαι πολύ συγκινημένος και δεν θέλω να το πιστέψω… Θέλω να πω ένα μπράβο σε αυτό τον ήρωα τον Τραϊανό που ήταν δίπλα της σε κάθε στιγμή κάθε λεπτό! Και στο κοριτσάκι της που λάτρευε την πριγκηπέσσα της κουράγιο. Και σε όλη την οικογένεια τα θερμά μου συλλυπητήρια. Γωγώ…», κατέληξε ο Βασίλειος Κωστέτσος για τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα.