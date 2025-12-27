Βαρδούσια όρη: «Έπεσε πάνω τους ολόκληρο βουνό, δεν ήξερα ότι η κόρη μου ήταν μαζί» λέει ο πατέρας της δασκάλας που σκοτώθηκε

Σε τραγωδία μετατράπηκε η αναρρίχηση τεσσάρων ορειβατών στα Βαρδούσια όρη στη Φωκίδα καθώς καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα και έχασαν την ζωή τους.

Μεταξύ των ορειβατών που θάφτηκαν στη χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια όρη ήταν και μια 31χρονη δασκάλα.

Οι δικοί της άνθρωποι δεν μπορούν να πιστέψουν το χαμό της, ενώ όπως ανέφερε ο πατέρας της μιλώντας στο newsit.gr ο ίδιος δεν γνώρισε ότι η κόρη του είχε επισκεφθεί τη συγκεκριμένη περιοχή για αναρρίχηση.

«Η κόρη μου την παραμονή των Χριστουγέννων έφυγε απο την Αργολίδα όπου είναι δασκάλα και θα ερχόταν σήμερα στο χωριό να μας δει γιατί έχω και την γιορτή μου σήμερα και ήθελε να την περάσει μαζί μας. Είχε διοριστεί φέτος στο Κιβέρι Αργολίδας. Μας είχε πεί πως πριν έρθει στο χωριό, θα πήγαινε κάπου για αναρρίχηση αλλά δεν μας είπε που θα πήγαινε. Έκανε αναρρίχηση εδώ και 6 χρόνια, είχε εμπειρία», ήταν τα λόγια του πατέρα της.

Επισημαίνει ότι όλοι είχαν εμπειρία στο βουνό και προφανώς του ξεγέλασε ο καλός καιρός. «Τις τελευταίες 3 εβδομάδες είχε γνωρίσει τον άνθρωπο από το Άργος, μέσω ενός συλλόγου, και είπαν να πάνε μαζί στο βουνό. Το βράδυ κοιμήθηκαν σε ένα ξενοδοχείο στα Βαρδούσια και το πρωί ξεκίνησαν και ανέβηκαν στο βουνό. Μου είπαν ότι έφτασαν σε υψόμετρο 2.300 μέτρα. Μετά απο αυτό χάθηκαν τα ίχνη τους. Ο ένας από την παρέα δεν πήγε μαζί τους και αυτός ειδοποίησε ότι μάλλον κάτι έγινε. Εγώ δεν ήξερα ότι η κόρη μου ήταν μαζί τους. Όλοι είχαν εμπειρία. Εγώ πιστεύω ότι προσπάθησαν να περάσουν τη χιονοστιβάδα και δεν τα κατάφεραν. Είναι πολύ δύσβατη περιοχή. Από το πρωί ήταν καλή η μέρα και αυτό μάλλον τους ξεγέλασε. Ξεκόλλησε ολόκληρο βουνό και έπεσε πάνω τους».

