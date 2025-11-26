Βαρδής Βαρδινογιάννης: Εικόνες από την εκδήλωση τιμής και μνήμης στον Έλληνα μεγιστάνα στο Μέγαρο Μουσικής

Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης ένας από τους τελευταίους μεγάλους του ελληνικού επιχειρείν, κατάφερε να δημιουργήσει μια οικονομική αυτοκρατορία στο πέρασμα των χρόνων. Στο Μέγαρο Μουσικής το βράδυ της Τρίτης (25-11-2025) συγκεντρώθηκαν άτομα που τον έζησαν, συνεργάστηκαν και είχαν μιλήσει μαζί του. Όλοι είχαν μόνο καλά λόγια να πουν για το έργο και την προσφορά του εφοπλιστή.

Παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας αλλά και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου μεταξύ των οποίων και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, τιμήθηκε η μνήμη του επιχειρηματία Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, έναν χρόνο μετά τον θάνατο του, στο Μέγαρο Μουσικής.

Στην κατάμεστη αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εξήρε στον χαιρετισμό του την πορεία και το ήθος του εκλιπόντος Έλληνα εποχειρηματία, χαρακτηρίζοντάς τον πρότυπο επιχειρηματικής αριστείας και φιλανθρωπικής δράσης. Ο κ. Τασούλας στάθηκε επίσης στη σημαντική προσφορά της αείμνηστης συζύγου του, Μαριάννας Βαρδινογιάννη.

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και σχεδόν σύσσωμου του υπουργικού συμβουλίου, ο επικεφαλής του ομίλου Motor Oil, Γιάννης Β. Βαρδινογιάννης, μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για την προσωπικότητα και τη διαδρομή του πατέρα του.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης προβλήθηκαν βιντεομηνύματα από εξέχουσες προσωπικότητες που αναφέρθηκαν στη συμβολή του Βαρδή Βαρδινογιάννη, ενώ το πρόγραμμα πλαισιώθηκε από κρητικά τραγούδια και παραδοσιακούς χορούς, τιμώντας τις ρίζες και την κληρονομιά του.

Την εκδήλωση άνοιξε ο γιος του Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, Γιάννης Βαρδινογιάννης, μιλώντας με ζεστά λόγια για τον πατέρα του, ενώ στο καλλιτεχνικό σκέλος της εκδήλωσης που επιμελήθηκε ο σκηνοθέτης Γιώργος Νανούρης ακούστηκαν τραγούδια της Κρήτης, αλλά και εμβατήρια του Πολεμικού Ναυτικού, στις τάξεις του οποίου είχε υπηρετήσει ο Βαρδής Βαρδινογιάννης, αλλά και βίντεο με σημαντικές της ζωής του.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας τόνισε ότι «το μέγεθος και η αξία ενός ανθρώπου κρίνεται από την προσφορά του στην κοινωνία. Το ανάστημα, το κύρος και η εμβέλεια ενός ισχυρού, κρίνεται από τη χείρα που τείνει στους ανίσχυρους» και πρόσθεσε ότι «ο Βαρδής Βαρδινογιάννης όλα αυτά τα γνώριζε, όπως επίσης γνώριζε ότι η προσφορά δεν πρέπει να γίνεται επιδεικτικά, αλλά λιτά, πολλές φορές σιωπηλά, χωρίς επίδειξη και σε κάθε περίπτωση με ταπεινότητα και με σοβαρότητα.

Πίστευε ακόμα ότι η έγνοια για την πατρίδα, είναι αδιατάρακτα δεμένη με το ενδιαφέρον για τον διπλανό. Η αριστεία του στις επιχειρήσεις σφραγίστηκε από το ήθος και τη σεμνότητα και συμπληρώθηκε ήδη από τα πρώτα του βήματα με μια σιωπηλή, αλλά αναλόγως πολυσχιδή, φιλανθρωπική δράση».

Αναφερόμενος στην προσφορά του Βαρδή Βαρδινογιάννη, σημείωσε ότι «ενίσχυσε σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία και τις Ένοπλες Δυνάμεις, ιδιαίτερα το Πολεμικό Ναυτικό, τα Σώματα Ασφαλείας, με σημαντικές δωρεές, που φέρουν τη σφραγίδα της προσφοράς του» και πρόσθεσε: «Διώχθηκε από τη δικτατορία παρότι ήταν ένας διακεκριμένος αξιωματικός του Π.Ν. για τις δημοκρατικές πεποιθήσεις του και στήριξε το Κίνημα του Ναυτικού, αλλά και τους κινηματίες του Ναυτικού, προσφέροντάς τους εργασία όταν η δικτατορία τους απέταξε».