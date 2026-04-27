Βανδαλισμοί στο Εφετείο Αθηνών: «Οι δικαστικοί λειτουργοί θα επιτελούν απερίσπαστοι το καθήκον τους»

Επίθεση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 25.04.2026 στο κτιριακό συγκρότημα των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών, προκαλώντας ζημιές στην είσοδο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ομάδα αγνώστων, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, επιτέθηκε στο κτίριο χρησιμοποιώντας βαριοπούλες, ενώ παράλληλα πέταξε κόκκινες μπογιές στους τοίχους και το δάπεδο. Από την επίθεση προκλήθηκαν φθορές στις τζαμαρίες της κεντρικής εισόδου, με τις εικόνες να δείχνουν εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Η Γενική Επιτροπεία της Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων καταδίκασε το περιστατικό, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες στρέφονται κατά του θεσμού της Δικαιοσύνης και επιχειρούν να δημιουργήσουν αρνητικό κλίμα στην κοινωνία. Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για πράξεις επικίνδυνες που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι οι δικαστικοί λειτουργοί θα συνεχίσουν απρόσκοπτα το έργο τους, χωρίς να επηρεάζονται από τέτοιου είδους επιθέσεις, επιτελώντας τον ρόλο τους ως εγγυητές της νομιμότητας και της εύρυθμης λειτουργίας του κράτους δικαίου.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ενημερωθεί και βρίσκονται σε διαδικασία διερεύνησης της υπόθεσης για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ σε συνεργασία με τις υπηρεσίες διαχείρισης του κτιρίου προχωρούν οι ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών το συντομότερο δυνατό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η επίθεση από ομάδα αγνώστων το βράδυ του Σαββάτου στις εγκαταστάσεις του Κτηριακού Συγκροτήματος των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών και, συγκεκριμένα, στην πρόσοψη του Διοικητικού Εφετείου της Αθήνας, καταγράφεται ως μία ακόμη ενέργεια αμφισβήτησης του θεσμού της Δικαιοσύνης.

Παρόμοιες ενέργειες, με τις οποίες επιχειρείται να διαμορφωθεί ένα αρνητικό κλίμα στην κοινή γνώμη για τη Δικαιοσύνη, που αποτελεί τον βασικό πυλώνα του Κράτους Δικαίου, είναι επικίνδυνες και καταδικαστέες και, προφανώς, δεν εκφοβίζουν, ούτε παρακωλύουν το έργο της. Οι δικαστικοί λειτουργοί, εγγυητές της νομιμότητας, θα συνεχίσουν απερίσπαστοι να επιτελούν το καθήκον τους, ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες των πολιτών και της κοινωνίας.

Αναδεικνύουν, όμως, πιο έντονα, οι ενέργειες αυτές, το διαχρονικό αίτημα σεβασμού από όλους, της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, ουσιώδες στοιχείο του θεμελιώδους δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και προαπαιτούμενο της εμπιστοσύνης που πρέπει να εμπνέουν τα δικαστήρια στους πολίτες.

Η Γενική Επιτροπεία, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό και την ταυτοποίηση των δραστών. Ο Γενικός Επίτροπος, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης και Διαχείρισης του Κτηρίου, επιμελείται ώστε οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί στην κεντρική είσοδο του κτηρίου να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν».