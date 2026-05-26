Βανδάλισαν το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καβάφη στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου – Η ανάρτηση του δήμου Αθηναίων

Θύμα βανδαλισμού από αγνώστους έπεσε το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καβάφη που κοσμεί την Διονυσίου Αρεοπαγίτου στο κέντρο της Αθήνας, μόλις έναν μήνα μετά την τοποθέτησή του.

Άγνωστος βανδάλισε το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καβάφη που βρίσκεται στην δημοφιλή οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Συγκεκριμένα, προκάλεσε ζημιά σπάζοντας μέρος από τα γυαλιά του αγάλματος, προκαλώντας αντιδράσεις σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

Ο Δήμος Αθηναίων ενημέρωσε πως προχώρησε άμεσα στην αποκατάσταση της ζημιάς, ώστε το έργο να επανέλθει γρήγορα στην αρχική του εικόνα. Το άγαλμα αποτελεί ένα από τα πιο ξεχωριστά σημεία της περιοχής και πολλοί περαστικοί σταματούν καθημερινά για να το δουν ή να φωτογραφηθούν δίπλα του.

«Αποκαταστάθηκε το Σάββατο το πρωί, το άγαλμα του Καβάφη που είχε υποστεί βανδαλισμό, με την φροντίδα του γλύπτη και του χαλκοχύτη, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου Αθηναίων.

Η προστασία των μνημείων και των έργων τέχνης είναι προτεραιότητά μας. Θα συνεχίσουμε να φροντίζουμε την κοινή μας μνήμη», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Δήμος Αθηναίων.

Η ιστορία του γλυπτού

Το γλυπτό είναι έργο του γλύπτη Πραξιτέλη Τζανουλίνου και αποτελεί δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση προς τον Δήμο Αθηναίων. Ο Καβάφης απεικονίζεται καθιστός, σε φυσικό μέγεθος, δίνοντας την αίσθηση πως βρίσκεται ανάμεσα στους ανθρώπους της πόλης και όχι σαν ένα μακρινό μνημείο.

Το έργο είναι φτιαγμένο από μπρούντζο με ειδική επεξεργασία για αντοχή στον εξωτερικό χώρο, ενώ ο φωτισμός του έχει σχεδιαστεί από τη φωτίστρια Ελευθερία Ντεκώ. Η μορφή του ποιητή βασίστηκε σε παλιά φωτογραφία του από το σπίτι του στην Αλεξάνδρεια γύρω στο 1930, ενώ ακόμα και τα γυαλιά του δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια σύγχρονης τεχνολογίας τρισδιάστατης σάρωσης και εκτύπωσης.

Το άγαλμα του Καβάφη θεωρείται μια ζωντανή παρουσία μέσα στην πόλη και συνδέει την Αθήνα με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις που τιμούν μεγάλους δημιουργούς με αντίστοιχα γλυπτά. Παράλληλα, προπλάσματα του έργου εκτίθενται τόσο στην Αθήνα όσο και στην Αλεξάνδρεια, δύο πόλεις που συνδέθηκαν έντονα με τη ζωή και το έργο του σπουδαίου ποιητή Κωνσταντίνος Καβάφης.