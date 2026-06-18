Βαγγέλης Μαρινάκης για Ανδρέα Μαζαράκη: Παντοτινέ φίλε να έχεις καλές τις αιώνιες θάλασσες

Τον καλό του φίλο Ανδρέα Μαζαράκη που έφυγε από τη ζωή αποχαιρετά ο Βαγγέλης Μαρινάκης με ανάρτησή του στο Facebook, το απόγευμα της Πέμπτης (18.6.26).

«Επαναστάτης, αλύγιστος, σπάνιος άνθρωπος. Ένα ελεύθερο πνεύμα, ένα κοφτερό μυαλό γεμάτο αγάπη για τον συνάνθρωπο και την κοινωνική δικαιοσύνη. Ξεκίνησες το μεγάλο ταξίδι όπως ακριβώς διένυσες τη ζωή σου. Γεμάτος αγάπη για όλους μας, δυνατός και αγωνιστής», τονίζει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην ανάρτησή του.

«Παντοτινέ φίλε Ανδρέα Μαζαράκη να έχεις καλές τις αιώνιες θάλασσες», γράφει στην ανάρτησή του ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Ο Ανδρέας Μαζαράκης υπηρέτησε επί δεκαετίες τη δημοσιογραφία, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα τόσο στον έντυπο Τύπο όσο και στο ραδιόφωνο με την παρουσία του στον ΣΚΑΙ 100,4 να είναι αυτή που τον καθιέρωσε στον χώρο. Ακόμα, η εκπομπή του «Ο Εξαρχείων» στα Παραπολιτικά 90,1 αποτέλεσε σημείο αναφοράς για πολλούς ακροατές.