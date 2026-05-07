Βίντεο σοκ στην παραλιακή: Αναβάτης σε πατίνι κινείται με μεγάλη ταχύτητα στην αριστερή λωρίδα και παραλίγο να πέσει

Έντονο προβληματισμό προκαλεί βίντεο που κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του TikTok. Καταγράφει έναν αναβάτη σε ηλεκτρικό πατίνι να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος, αψηφώντας κάθε κίνδυνο.

Στα πλάνα, που τραβήχτηκαν από διερχόμενο οδηγό, ο οποίος κινούνταν πίσω από το πατίνι, διακρίνεται χαρακτηριστικά ο αναβάτης να κινείται επί της λεωφόρου Απόλλωνος.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα να στρίβει αριστερά προς την Ποσειδώνος, παραμένοντας μέσα στο οδόστρωμα μαζί με τα διερχόμενα οχήματα.

Αυτό που προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία είναι η ταχύτητα που φαίνεται να έχει αναπτύξει ο οδηγός του πατινιού, κινούμενος μάλιστα στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Σε κάποιο σημείο του βίντεο φαίνεται το πατίνι να αρχίζει να τρέμει έντονα, με τον αναβάτη να χάνει στιγμιαία την ισορροπία του και να βρίσκεται κυριολεκτικά μία ανάσα από την πτώση.

Το βίντεο αναρτήθηκε στο TikTok από τον οδηγό που κατέγραψε το περιστατικό και μέσα σε λίγες ώρες έχει προκαλέσει δεκάδες σχόλια.



Πολλοί χρήστες κάνουν λόγο για μια εξαιρετικά επικίνδυνη και παράτολμη κίνηση που θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε σοβαρό τροχαίο.

