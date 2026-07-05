Βίντεο ντοκουμέντο με τη δράση της συμμορίας που «άδειαζε» κοσμηματοπωλεία στην Αττική με λεία πάνω από 370.000 ευρώ

Στα χέρια των αρχών βρίσκονται μέλη της συμμορίας που έσπειρε για αρκετό καιρό τον τρόμο σε κοσμηματοπωλεία στην Αττική, με την δράση τους να έχει καταγραφεί καρέ-καρέ από κάμερα ασφαλείας. Οι ληστές, είχαν βάλει στο «μάτι» καταστήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής και φαίνεται ότι κινούνταν οργανωμένα, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα αυτοκίνητα και μέσα σε λίγα λεπτά ολοκλήρωναν τη «δουλειά» τους χωρίς να νοιάζονται αν κάποιος τους έβλεπε.

Στο βίντεο φαίνεται ένα λευκό κλεμμένο αυτοκίνητο να σταματά έξω από κοσμηματοπωλείο στη Νίκαια. Τέσσερα μέλη της συμμορίας που είχε γίνει φόβος και τρόμος στην Αττική, κατεβαίνουν από το όχημα και ο ένας από αυτούς επιχειρεί να παραβιάσει την είσοδο με λοστό.

Λίγο αργότερα, δύο συνεργοί του στρέφουν την κάμερα ασφαλείας προς άλλη κατεύθυνση χρησιμοποιώντας ένα σκουπόξυλο, ώστε να μην καταγράφονται οι κινήσεις τους.

Στη συνέχεια οι διαρρήκτες σπάνε τη βιτρίνα με βαριοπούλα και εισβάλλουν στο κατάστημα, ενώ ο δυνατός θόρυβος αναστατώνει τους κατοίκους της περιοχής.

«Αυτοί ήταν 4 με 5 άτομα, παρκάρανε έξω από το κατάστημα και με λοστό και βαριοπούλες, αρχίσανε και βαράγανε τις πόρτες, μπήκανε μέσα και ό,τι προλάβανε πήρανε και φύγανε», περιέγραψε στο MEGA ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου.

Μέσα σε μόλις τέσσερα λεπτά, οι κουκουλοφόροι άρπαξαν κοσμήματα αξίας περίπου 20.000 ευρώ και εξαφανίστηκαν. Σύμφωνα με τις Αρχές, η ίδια ομάδα είχε πραγματοποιήσει παρόμοιες διαρρήξεις και σε άλλα κοσμηματοπωλεία της Αττικής.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ανέφερε ακόμη: «Μου πήρανε κοσμήματα γύρω στις 20.000 €. Στην περιοχή μας είχαν γίνει (διαρρήξεις) το τελευταίο διάστημα σε τρία μαγαζιά. Πάνω κάτω περίπου με τον ίδιο τρόπο ήτανε. Βέβαια είχε βγει κόσμος απ’ έξω εκεί πέρα, γινόταν χαμός φωνάζανε, τους κράζανε αλλά αυτή ακάθεκτοι δεν πτοούνταν με τίποτα».

Η έρευνα της Αστυνομίας οδήγησε στη σύλληψη εννέα ατόμων, τα οποία φέρονται να αποτελούσαν την εγκληματική οργάνωση και είχαν ως βάση τους την περιοχή του Κορυδαλλού. Όπως προέκυψε από την έρευνα, πριν από κάθε διάρρηξη έκλεβαν ένα αυτοκίνητο, ώστε να δυσκολεύουν τον εντοπισμό τους από τις Αρχές.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών, τα παράνομα κέρδη της συμμορίας ξεπερνούν τις 370.000 ευρώ.