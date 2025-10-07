Βίντεο ντοκουμέντο: Με ταξί έφυγε ο δράστης που πυροβόλησε τον 38χρονο στη Δροσιά

Σα να πήγαινε για καφέ… Ο δράστης της ένοπλης επίθεσης εναντίον του 38χρονου στη Δροσιά, χρησιμοποίησε ταξί για να πάει έξω από το σπίτι του θύματος, το πρωί της περασμένης Πέμπτης (30/9/2025). Μόλις ολοκλήρωσε την πράξη του, ξαναμπήκε στο ίδιο ταξί και… έφυγε σαν κύριος.

Οι άνδρες της Ασφάλειας Διονύσου μετά από καταθέσεις αλλά και οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας που συγκέντρωσαν, κατάφεραν να συνθέσουν τα κομμάτια του παζλ που θα τους φώτιζαν τα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης στη Δροσιά.

Οι ισχυρισμοί του 38χρονου ότι ο άνθρωπος που του έριξε έξι σφαίρες είναι πρώην σύντροφος μιας αλλοδαπής γυναίκας με την οποία είχε σχέση στο παρελθόν κι είχαν αποκτήσει ένα παιδί, ήταν το βασικότερο στοιχείο στην εξέλιξη των ερευνών.

Άνδρες από το τμήμα Ασφαλείας Διονύσου μετέβησαν στη Ζακύνθου και πέρασαν χειροπέδες σε έναν 29χρονο άνδρα ο οποίος είναι σεφ κι εργάζεται στο νησί. Ο ίδιος αρνείται τα πάντα, ωστόσο αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα με την κατηγορία της απόπειρας της ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν καταγράψει οι κάμερες ασφαλείας ο δράστης έριξε δύο σφαίρες εναντίον του 38χρονου στις 06:21 το πρωί της 30ης Σεπτεμβρίου. Έφυγε κι επέστρεψε μετά από τρία λεπτά. Βρήκε τον 38χρονο μέσα στους θάμνους και τον πυροβόλησε πάλι. Στην συνέχεια αποχώρησε από τη λεωφόρο Σταμάτας – Δροσιάς και κινήθηκε προς την οδό Πόντου. Με γρήγορο βηματισμό διένυσε περίπου 300 μέτρα και στις 06:38 βρέθηκε στη διασταύρωση των οδών Πόντου και Σολωμού.

Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται κι από την κατάθεση που έδωσε κάτοικος της περιοχής στις αστυνομικές αρχές. Όπως ανέφερε αντίκρυσε ένας άνδρας που φορούσε κουκούλα να κινείται με γρήγορο βηματισμό, και πλησίασε ένα ταξί το οποίο ήταν σταθμευμένο στο οποίο δεν υπήρχε το «καπέλο» στον ουρανό του.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον ταξί και πήραν κατάθεση από τον οδηγό του.

Το newsit.gr κατάφερε να εξασφαλίσει βίντεο από τη στιγμή που το συγκεκριμένο όχημα φεύγει από την περιοχή της Δροσιάς. Όπως θα δείτε κι εσείς στο οπτικό υλικό που έχουμε στη διάθεση μας, το αυτοκίνητο στο οποίο έχει επιβιβαστεί ο δράστης της επίθεσης κινείται στις 6:38 το πρωί της 30ης Σεπτεμβρίου στην οδό Πόντου με κατεύθυνση προς την οδό Τραπεζούντος.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/10/newsit-drosia.mp4

Ο αυτοκινητιστής φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι παρέλαβε τον 29χρονο από το σταθμό των ΚΤΕΛ στο Κηφισό και τον μετέφερε στη Δροσιά. Εκεί ο κατηγορούμενος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον του 38χρονου κατέβηκε, είπε στον ταξιτζή να περιμένει κι εκείνος κατέβηκε από το όχημα.

Επέστρεψε μετά από 10 λεπτά κι ενώ είχε πυροβολήσει με το 22αρι περίστροφο του, εναντίον του θύματος. Μάλιστα αυτόπτης μάρτυρας που παρακολουθούσε από απόσταση αναπνοής τα όσα διαδραματίζονταν, άκουσε τον άνδρα με την κουκούλα να λέει «πάμε να φύγουμε» και να μπαίνει γρήγορα στο όχημα.