Βίντεο – ντοκουμέντο: Η στιγμή της σύλληψης του υπαρχηγού της οργάνωσης που πουλούσε ναρκωτικά σε ανηλίκους

Στο νέο βίντεο – ντοκουμέντο που βλέπει το φως της δημοσιότητας, αστυνομικοί έχουν μόλις περάσει χειροπέδες στον έναν από τους υπαρχηγούς της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά σε ανήλικους μέσα σε σχολεία.

Ήταν ξημερώματα στην Πέτρου Ράλλη. Στο βίντεο – ντοκουμέντο που φέρνει στο φως το MEGA, καταγράφηκε ένας νεαρός που μόλις είχε ακινητοποιηθεί έπειτα από καταδίωξη. Ο αρχηγός του κυκλώματος με τα ναρκωτικά, κατάφερε τελικά να διαφύγει και μέχρι και σήμερα αναζητείται.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, ο 21 ετών αρχηγός της συμμορίας, δε δίστασε να χτυπήσει με το αυτοκίνητο και να τραυματίσει αστυνομικό. Πέρασε με τη ρόδα του αυτοκινήτου πάνω από το πόδι του αστυνομικού, που μέχρι σήμερα νοσηλεύεται.

Σοκαριστικοί διάλογοι

Τα 9 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε στα Βόρεια Προάστια, οι περισσότεροι ανήλικοι, απολογήθηκαν το Σάββατο (13/6/26) ενώπιον του ανακριτή ανηλίκων. Οι 7 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Ο 19χρονος φερόμενος ως αρχηγός της δεύτερης εγκληματικής οργάνωσης με ορμητήριο τους Θρακομακεδόνες, κατά την απολογία του αρνήθηκε τον ρόλο που του αποδίδεται.

«Καμία δήθεν δική μου αρχηγική ιδιότητα δεν προκύπτει, προκύπτει ότι οι ανήλικοι έκαναν μόνοι τους τις σχετικές συναλλαγές, αυτοί κρατούσαν τα κέρδη, και δεν υπήρχε κάποιο κοινό ταμείο. Απευθύνονταν σε εμένα ως μεγαλύτερος για συμβουλές».

Οι καταγεγραμμένες μεταξύ τους συνομιλίες όμως τους «καίνε». Διακινούσαν τα ναρκωτικά σε σχολεία, στρατολογώντας ακόμη και μαθητές Γυμνασίου. Κάποια στιγμή όμως φαίνεται πως κάποιος μίλησε.

Όταν αντιλήφθηκαν ότι η δράση τους αρχίζει να αποκαλύπτεται, πανικοβλήθηκαν.

– «Γ»: Θα πήγαινε στην Αστυνομία η μάνα του Θ… θα έλεγε τον κύριο Α… θέλω να σημειώσετε.

– «Κ»: Ναι δεν μπορούμε…

– «Γ»: Θα τον κοίταζε (τον αστυνομικό), θα την κοίταζε, θα της έλεγε … θα καταλάβαινε πόσο μπλεγμένος είναι ο Θ…

– «Κ»: Γ… δεν γίνεται, πες τον μικρό να αλλάξει χώρα.

Στις έρευνες που έκαναν οι αστυνομικοί σε σπίτια και οχήματα των μελών βρέθηκαν μεταξύ άλλων πιστόλια replica, μαχαίρια, στιλέτα, σιδερογροθιές και πτυσσόμενο γκλοπ.