Στο βίντεο – ντοκουμέντο του newsit.gr έχει καταγραφεί η στιγμή που ο μαυροφορεμένος άνδρας, παρατάει τη βόμβα έξω από τη ντισκοτέκ Jacky.O. σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, την Μιχαλακοπούλου, βράδυ Τρίτης (7/10/25).

Σαν από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα από την έκρηξη που συγκλόνισε ολόκληρη τη γειτονιά. Στις εικόνες από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε το newsit.gr φαίνεται ένας άνδρας να βαδίζει με αποφασιστικότητα προς την είσοδο της ντισκοτέκ, κρατώντας μία σακούλα.

Φοράει κουκούλα και χειρουργική μάσκα, για να μην φαίνονται τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Όταν φτάνει μπροστά στην είσοδο της ντισκοτέκ, αφήνει την χάρτινη τσάντα με τη βόμβα και απομακρύνεται.

Στο βίντεο μάλιστα, φαίνεται να περνάει πίσω του ένα αυτοκίνητο, στο κεντρικότατο αυτό σημείο της πόλης.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/10/topothetisi-vomva.mp4

Πρόκειται για ακόμα ένα βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας από την επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό, στην γνωστή ντισκοτέκ. Σε άλλο οπτικό υλικό, έχει καταγραφεί ο δράστης να περπατάει με τη σακούλα στα χέρια, πηγαίνοντας προς το στόχο. Μάλιστα δίπλα του, περνάει ανυποψίαστος ένας περαστικός.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/10/diskotek.mp4

Ο εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη στις 10:00 ακριβώς, προκαλώντας υλικές ζημιές στο νυχτερινό μαγαζί και σε ένα αυτοκίνητο. Σαν από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα.

To άρθρο Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που ο μαυροφορεμένος άνδρας αφήνει τη βόμβα στη ντισκοτέκ Jacky.O. δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr