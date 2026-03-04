Βίντεο – ντοκουμέντο δευτερόλεπτα μετά το μαχαίρωμα σε 17χρονο έξω σχολείο στον Άγιο Παντελεήμονα

Βίντεο – ντοκουμέντο, δευτερόλεπτα μετά τη συμπλοκή και το μαχαίρωμα σε έναν 17χρονο, έξω από σχολείο στον Άγιο Παντελεήμονα, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Στο οπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε, αποτυπώνεται μια ομάδα 12 νεαρών, οι οποίοι τρέχουν αμέσως μετά τη συμπλοκή στην οδό Λέλας Καραγιάννη, στο κέντρο της Αθήνας και σε απόσταση 300 μέτρων από το σημείο που δέχθηκε τη μαχαιριά στον αριστερό μηρό ο 17χρονος, στον Άγιο Παντελεήμονα.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 14.10 ενώ ένας καθηγητής του Λυκείου ήταν αυτός που αντίκρισε τον τραυματισμένο 17χρονο μαθητή στον Άγιο Παντελεήμονα.

Αμέσως ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία, με τους διασώστες να φτάνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα και ο αστυνομικοί να ψάχνουν σπιθαμή προς σπιθαμή όλη την περιοχή για να εντοπίσουν τους δράστες.

Ο ανήλικος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από μηχανή του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, ενώ στη συνέχεια διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος χτυπήθηκε από περισσότερα από 5 άτομα, ενώ εξετάζεται αν κάποιοι από αυτούς που εμφανίζονται στο βίντεο συμμετείχαν στην επίθεση.

