Βίντεο ντοκουμέντο από το στίγμα του εκπαιδευτικού αεροσκάφους λίγο πριν την πτώση στο Τατόι

Βίντεο ντοκουμέντο φέρνει στο φως της δημοσιότητας το OnAlert.gr από το στίγμα του εκπαιδευτικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν την πτώση του στο Τατόι χθες Τετάρτη (08.10.2025).

Το εκπαιδευτικό αεροσκάφος τύπου Tecnam P2002JF της Πολεμικής Αεροπορίας με σειριακό αριθμό «347» φαίνεται να πετάει στις 10:53 π.μ με κατεύθυνση βόρεια πάνω από το αεροδρόμιο στο Τατόι στα 335 μέτρα.

Το εκπαιδευτικό αεροσκάφος στρέφει δεξιά 180 Μοίρες και κατεβαίνει στα 274 μέτρα πριν χαθεί το στίγμα του.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/10/tatoi.mp4

Το βίντεο ουσιαστικά επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Onalert.gr για το σενάριο αναγκαστικής προσγείωσης που εκτελούσαν οι δύο ιπτάμενοι εκπαιδευτές, Αντισμήναρχος και Σμηναγός το οποίο προβλέπει «κράτει» του κινητήρα.

Συγκεκριμένα, στην συγκεκριμένη άσκηση οι ιπτάμενοι θέτουν τις λεπίδες του έλικα σε γωνία που δεν παράγει ώση, προσομοιώνοντας έτσι αστοχία κινητήρα.

Η διαδικασία στο συγκεκριμένο pattern εκτελείται με στροφή αριστερά και άμεση στροφή δεξιά 180 μοιρών ώστε το εκπαιδευτικό αεροσκάφος να ευθυγραμμιστεί με τον διάδρομο και να προσγειωθεί άμεσα σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτή της απογείωσης πριν πέσει σε απώλεια στήριξης.

Οι χειρισμοί, η κατάσταση του αεροσκάφους και όλες οι άλλες παράμετροι πτήσης μεταξύ των οποίων και οι καιρικές συνθήκες βρίσκονται στο επίκεντρο της διερεύνησης.

Αν οι ιπτάμενοι επιχείρησαν να θέσουν και πάλι τον έλικα σε κατάσταση παραγωγής ώσης αποτελεί επίσης ερώτημα το οποίο θα απαντηθεί από τις δικές τους καταθέσεις.

Πηγή: OnAlert.gr