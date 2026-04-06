Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση του 14χρονου που «χτυπούσε» καταστήματα υπό την απειλή μαχαιριού

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 14χρονος που είχε «ρημάξει» μίνι μάρκετ και βενζινάδικα στο κέντρο της Αθήνας. Ο ανήλικος φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά ένοπλων ληστειών, ο οποίος ταυτοποιήθηκε για τη συμμετοχή του σε 7 τουλάχιστον περιστατικά.

Ο ανήλικος, μετά τη σύλληψή του στο κέντρο της Αθήνας οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου, όπου και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για ληστείες κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο ανήλικος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου του επιβλήθηκαν αναμορφωτικά μέτρα, μεταξύ των οποίων η ανάθεση επιμέλειας και η επιτήρηση από επιμελητή ανηλίκων. Το τραγικό είναι ότι δεν μπόρεσε να εντοπιστεί κανένας κηδεμόνας του ανήλικου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 14χρονος φέρεται να είχε προχωρήσει από τον περασμένο Μάρτιο σε τουλάχιστον επτά ληστείες και απόπειρες ληστειών, με στόχο κυρίως υπαλλήλους σε μίνι μάρκετ και πρατήρια καυσίμων. Η δράση του ακολουθούσε συγκεκριμένο μοτίβο: προσέγγιζε τα καταστήματα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και υπό την απειλή μαχαιριού αφαιρούσε χρηματικά ποσά από τους εργαζόμενους.



Από την ανάλυση των στοιχείων, οι Αρχές κατάφεραν να εξιχνιάσουν επτά περιπτώσεις, οι οποίες σημειώθηκαν σε περιοχές όπως η Ακρόπολη, η Δάφνη, η Καλλιθέα και το Παγκράτι.

Συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, βραδινές ώρες την (31.03.2026) στο κέντρο της Αθήνας, 14χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για ληστείες κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος τουλάχιστον από τον περασμένο μήνα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εισέρχονταν σε πρατήρια υγρών καυσίμων και μίνι μάρκετ και με την απειλή μαχαιριού σε βάρος υπαλλήλων αφαιρούσε χρηματικά ποσά.

Ανωτέρω αστυνομικοί εντόπισαν τον 14χρονο και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Στο πλαίσιο ανάλυσης πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων, εξιχνιάστηκαν -7- ληστείες (τετελεσμένες και σε απόπειρα) σε Ακρόπολη, Δάφνη, Καλλιθέα και Παγκράτι, ενώ στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε ρουχισμός που φορούσε κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.