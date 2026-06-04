Οι αποκλειστικές εικόνες που εξασφάλισε το newsit.gr είναι αμέσως μετά από την απόπειρα διάρρηξης σπιτιού στην Καλλιθέα, το μεσημέρι της Πέμπτης (4/6/26).

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία ομάδα νεαρών προσπάθησε να διαρρήξει ένα σπίτι στην Καλλιθέα, με τον ένοικο να τους πιάνει στα πράσα και να τους παίρνει στο κυνήγι με έναν λοστό.

Όλα αυτά, πάνω στη Θησέως, μέσα μεσημέρι…

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής μάλιστα, ο ένας από τους επίδοξους διαρρήκτες τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό. Στις εικόνες του newsit.gr που είναι από κάμερα ασφαλείας στην περιοχή, φαίνεται η στιγμής της συμπλοκής, πάνω αριστερά.



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Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένοικος τους σπιτιού συνελήφθη για βαριές σωματικές βλάβες και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

To άρθρο Βίντεο – ντοκουμέντο από αιματηρή διάρρηξη σπιτιού στην Καλλιθέα: Τους έπιασε στα πράσα ο ένοικος και τους κυνήγησε με λοστό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr