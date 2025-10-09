Βίαιο και πλούσιο το παρελθόν του 42χρονου που τρύπησε με πιρούνι στο πρόσωπο την έγκυο σύζυγό του – Οδηγούσε «τύφλα» στο μεθύσι και είχε επιτεθεί σε αστυνομικό

Άγριος μέθυσος, κατά συρροή επικίνδυνος οδηγός που κυκλοφορούσε στους δρόμους της πρωτευουσας «τύφλα» απο το οινόπνευμα που «έβραζε το αίμα» του και έκανε φασαρίες σε αστυνομικούς φτάνοντας σε σημεία να τους βρίζει, να τους κλωτσά και να τους γρονθοκοπεί, ειναι ο Γεωργιανός που επιτέθηκε στην έγκυο σύζυγό του και επιχειρησε να της βγαλει τα μάτια με το πιρούνι!

Όπως αποκαλύπτει το newsit.gr το παρελθόν του 42χρονου, που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύζυγό του, είναι πλούσιο και σκοτεινό.

Μπούκαρε σε τμήμα και έσπασε τα γυαλιά του αστυνομικού με γροθιές

Όπως προκύπτει από το φάκελο του,ο αλλοδαπός, απο το 2012 ηταν γνωστός στις αρχές. Ειδικότερα στις 26 Αυγούστου 2012, λίγα λεπτά μετά τη μία το βράδυ μπουκάρει στο ΑΤ Αμπελοκήπων και ζήτησε να δει κάποιους συγκρατούμενούς του λέγοντας ότι ήταν κι αυτός παλιά κρατούμενος. Όταν οι αστυνομικοί του είπαν ότι τα πρόσωπα που έψαχνε δεν βρισκόταν στο τμήμα, τότε όρμησε σε εξαλλη κατασταση, στον αστυνομικό και τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο φτάνοντας σε σημείο να του σπάσει τα μυωπικά γυαλιά. Στη συνέχεια συμπεριφερόταν σα θηρίο ανήμερο και εξακολουθούσε να επιτίθεσαι στους αστυνομικούς που τελικά κατάφεραν να τον συλλάβουν και να τον οδηγησουν στον εισαγγελέα.

Οδηγούσε «τύφλα» στο μεθύσι έξω απο την Τροχαία

Αστυνομικοί κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συλληφθεί αρκετές φορές εκτός ελέγχου από το οινόπνευμα που είχε καταναλώσει. Μάλιστα σε μία περίπτωση και ειδικότερα στις 15 Ιουλίου 2019, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ τον σταμάτησαν πολύ κοντά στην τροχαία Αθηνών στην οδό Δηληγιάννη και οταν του έκαναν έλεγχο και διαπίστωσαν ότι δεν έχει χαρτιά και προχωρησαν σε αλκοτέστ διαπιστωσαν εμβροντητοι οτι ηταν «τυφλα στο μεθυσι» με τους δεικτες να καταγραφουν ποσοστό 2,75!

Έβαλε βενζίνη χωρίς να πληρώσει και όταν ο υπάλληλος του ζήτησε τα ρέστα τον παρέσυρε!

Στις 16/2/2020, ο αλλοδαπός συνελήφθη απο το Α.Τ Τεμπων, γιατί ενεπλάκη σε ένα ακόμα άγριο περιστατικό. Βρισκόταν στα Τέμπη και σταμάτησε σε ένα βενζινάδικο για να βαλει βενζινη 70 ευρω. Οταν ο υπάλληλος του ζήτησε να πληρώσει εκεινος επιβιβάστηκε στο όχημα ανέπτυξε ταχύτητα και μάλιστα οταν ο ανθρωπος πηγε να τον σταματησει, τον παρεσυρε. Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε στην Λάρισα όπου και συνελήφθη και όταν του έγινε μέτρηση αλκοτέστ οι δείκτες κατεγραψαν 0.86 ενω δεν ειχε και δίπλωμα οδηγησης.

Ήπιε και απειλουσε να αυτοκτονησει – Τον έκλεισαν στο ψυχιατρείο

Στις 5/1/2023, η σύζυγος του κάλεσε την αστυνομία λέγοντας ότι ο άντρας της σε κατάσταση άγριας μέθης απειλούσε να αυτοκτονήσει με μαχαίρι. Όταν αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι της οδού Αστραπόγιαννού στους Αμπελόκηπους διαπίστωσαν ότι ο αλλοδαπός ήταν σχεδον λιπόθυμος από το αλκοόλ, είχε δίπλα του ένα τεράστιο μαχαίρι τον συνέλαβαν και με εντολή εισαγγελέα οδηγήθηκε στο νοσοκομειο Σοσμανογλειο, οπου για κάποιες ημέρες κρατήθηκε στην ψυχιατρική κλινική.

Σταμάτησε το αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου και κλωτσούσε τους αστυνομικούς

Στις 2/1/2021, συνεληφθη, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ στο Παλαιό Φάληρο. Επέβαινε σε όχημα μαζί με έναν ομοεθνή του από την Γεωργία και όταν οι αστυνομικοί τον είδαν να κινείται περίεργα σε δρόμο της περιοχής, και του έκαναν σημα να σταματήσει εκείνος δεν υπάκουσε, ανέπτυξε ταχύτητα κατευθύνθηκε προς την λεωφόρο Αμφιθέας πέρασε έναν κόκκινο σηματοδότη και λίγα μέτρα αργότερα σταμάτησε στη μέση του δρόμου το όχημα. Όταν οι αστυνομικοί τον πλησίασαν, κατέβηκε κάτω όρμησε σαν άγριο θηρίο πανω τους και προσπαθούσε να αποφύγει την σύλληψη φτύνοντας και κλωτσώντας αστυνομικούς. Όταν οδηγήθηκε στο τμήμα του Παλαιού Φαλήρου διαπιστώθηκε οτι ειχε καταναλωσει αλκοολ σε ποσοστο 0.86.

Μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα

Στις 5/3/2023, στη μια τα ξημερώματα, πιάστηκε στη συμβολή των οδών Θερμοπυλών και Μεταξά στην Αθήνα, να οδηγεί χωρίς δίπλωμα ενώ στο αλκοτέστ που του έγινε οι δείκτες έδειξαν 1,06.

Στις 11/7/2024 συνελήφθη απο την Τροχαια Βορειοανατολικης Αττικής στην οδο Μακεδονομάχων να οδηγεί υπο την επηρεια αλκοολ, χωρίς διπλωμα και χαρτια ενω στις 12/12/2024 Και και πάλι συνελήφθη από την τροχαία να οδηγεί στην Κατεχάκη χωρίς δίπλωμα.

Πήρε σβάρνα πιωμένος αυτοκίνητο στο Ψυχικό

Πρόσφατη σύλληψη του, πριν τον πιάσουν για την άγρια επίθεση με το πιρούνι σε βαρος της συζυγου του ήταν στις 25 Αυγούστου. Ηταν 00:45 οταν συνελήφθη στο Ψυχικό, γιατί οδηγούσε αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα, είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και μάλιστα στην οδό Καμπούρογλου, πανω στο μεθύσι του, πήρε σβάρνα και ένα παρκαρισμένο όχημα.

Στον έλεγχο που του έγινε το ποσοστό καταναλωσης αλκοολ ηταν 1,04.

