Βέροια: Χειρουργήθηκε στο κεφάλι ο 7χρονος – «Έπαιζε με άλλα παιδιά, σκόνταψε και έπεσε» λέει ο πατέρας του

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στη Θεσσαλονίκη δίνει ένας 7χρονος από τη Βέροια που τραυματίστηκε σοβαρά το απόγευμα της Παρασκευής (20.03.2026).

Όλα έγιναν κάτω από άγνωστες συνθήκες όταν το παιδί έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του στη Βέροια και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τραύματα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες το 7χρονο υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι στο ΑΧΕΠΑ εξαιτίας των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων και στις 4 τα ξημερώματα μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο, όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων.

Ο πατέρας του αγοριού μίλησε στο newsit.gr για το πώς έγινε το σοβαρό περιστατικό λέγοντας ότι το παιδί σκόνταψε, έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του: «Είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση. Το ατύχημα έγινε σε ένα παρκάκι δίπλα στην εκκλησία. Σε ένα κοινό προαύλιο που είχε και παιδική χαρά και ένα γηπεδάκι μπάσκετ. Έπαιζε με άλλα παιδιά και ο μικρός σκόνταψε, έπεσε και χτύπησε άσχημα το κεφάλι του. Δεν μπορώ και εγώ να καταλάβω τι έγινε. Ήμουν στη δουλειά και με κάλεσαν και μου είπαν να τρέξω γιατί χτύπησε το παιδί. Μακάρι να έχουμε καλά νέα σύντομα».

Μιλώντας στο newsit.gr η θεία του αγοριού ανέφερε ότι το παιδί βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση: «Το παιδί δεν είναι καλά. Οι γιατροί κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για το παιδί. Είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και το μόνο που νοιάζει την οικογένεια είναι να γίνει καλά».

Συγγενείς του άτυχου 7χρονου διευκρινίζουν ότι το ατύχημα δεν έγινε μέσα στην παιδική χαρά αλλά σε ένα προαύλιο, όταν το παιδί έτρεχε.

Το χρονικό

Ο 7χρονος εντοπίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στις 20.30 το βράδυ της Παρασκευής από διερχόμενο. Ήταν πεσμένο χωρίς τις αισθήσεις του σε πλαγιά ανάμεσα στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και σε ένα πάρκο.

Η μητέρα του βρίσκονταν πιο δίπλα στην εκκλησία. Άμεσα ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Βέροιας όπου διαπίστωσαν ότι έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Από εκεί μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης και πλέον νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο.

