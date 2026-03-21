Βέροια: «Το παιδί είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση, βρίσκεται ακόμα σε κώμα» λέει ο πατέρας της 24χρονης για τον ξυλοδαρμό από τον 20χρονο

«Το παιδί είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση… βρίσκεται ακόμα σε κώμα» λέει ο πατέρας της 24χρονης που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού το βράδυ της Τρίτης, σε πιλοτή πολυκατοικίας στη Βέροια μιλώντας στο newsit.gr.

Η 24χρονη εντοπίστηκε αιμόφυρτη από περαστικό στην πιλοτή της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Βέροιας, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ, φέροντας βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ο πατέρας της 24χρονης μιλώντας στο newsit.gr λέει ότι λίγες ώρες πριν είχε επικοινωνήσει κανονικά με την κόρη του και ήταν όλα καλά. «Το παιδί είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση… βρίσκεται ακόμα σε κώμα. Μάλιστα, οι γιατροί την έβαλαν σε πιο βαθύ κώμα και, αν δεν σταθεροποιηθεί, υπάρχει το ενδεχόμενο να χρειαστεί χειρουργείο στο κεφάλι. Είχα μιλήσει μαζί της εκείνη τη μέρα, γύρω στις 8 το βράδυ. Δεν μου έδειξε ότι φοβόταν κάτι. Δεν υπήρχε κάτι που να με ανησυχήσει εκείνη τη στιγμή. Μετά, γύρω στις 9:30, έγινε αυτό που έγινε», αναφέρει ο πατέρας.

Μάλιστα τα χτυπήματα που την κατάφερε ο δράστης ήταν τόσο δυνατά που φαίνεται να ήθελε να την σκοτώσει. «Για μένα, αν το σκεφτώ τώρα, ίσως υπήρχε κάτι περίεργο, αλλά τα παιδιά σήμερα δεν λένε πολλά, δεν ανοίγονται εύκολα για το πού πάνε και τι κάνουν. Δεν είχα καταλάβει κάτι συγκεκριμένο. Μάλιστα, είχαμε κανονίσει να βγούμε την επόμενη μέρα. Δεν γνωρίζω τίποτα για το άτομο που εξετάζεται από την αστυνομία. Δεν τον ξέρω, ούτε έχω ακούσει κάτι. Δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω για σχέσεις ή γνωριμίες. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι τα χτυπήματα που δέχτηκε δεν ήταν απλά… ήταν δολοφονικά. Μιλάμε για κάτι πολύ σοβαρό. Αυτός που το έκανε είχε πρόθεση να σκοτώσει» ισχυρίζεται ο πατέρας του θύματος

Νωρίτερα ο νεαρός δράστης ομολόγησε ότι ήταν εκείνος που ξυλοκόπησε άγρια την 24χρονη και στη συνέχεια την εγκατέλειψε στο σημείο. Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε, όλα ξεκίνησαν από μία λογομαχία, κατά την οποία – όπως είπε – η κοπέλα τον χτύπησε πρώτη, με αποτέλεσμα εκείνος να αντιδράσει βίαια.

Η προσαγωγή του αναμένεται να μετατραπεί σε σύλληψη, ενώ θα οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης τις επόμενες ώρες.

