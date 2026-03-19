Βέροια: Σε κρίσιμη κατάσταση η 24χρονη που βρέθηκε αιμόφυρτη – Έκκληση από την οικογένειά της για πληροφορίες

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει διασωληνωμένη σε ΜΕΘ, η 24χρονη που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη σε πιλοτή πολυκατοικίας στη Βέροια. Αν και οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ούτε ένα στοιχείο που θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις για το τι συνέβη στην νεαρή κοπέλα.

Η 24χρονη βρέθηκε να κείτεται αιμόφυρτη σε πιλοτή πολυκατοικίας κοντά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας, το βράδυ της περασμένης Τρίτης. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ κλήθηκε, έσπευσε στο σημείο, την παρέλαβε και την μετέφερε αρχικά στο νοσοκομείο της περιοχής αλλά οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή της στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

Οι γιατροί την διασωλήνωσαν αμέσως και έτσι η νεαρή συνεχίζει να νοσηλεύεται σε ΜΕΘ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Από τις πρώτες εξετάσεις αποδείχθηκε πως τα τραύματα της κοπέλας επικεντρώνονται στο πρόσωπο και το κεφάλι της. Η νεαρή φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η οικογένειά της και οι γιατροί που έχουν αναλάβει την φροντίδα της, κάνουν έκκληση σε όποιον ξέρει κάτι να επικοινωνήσει με τις αρχές, ώστε να συμπληρωθούν όλα τα κομμάτια του παζλ και να δοθούν απαντήσεις για το πώς μπορεί να έφτασε σε αυτό το σημείο η άτυχη κοπέλα.

Ακόμη και αν η κοπέλα κερδίσει την μάχη για τη ζωή της, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να αντιμετωπίσει μόνιμες βλάβες.

Οι Αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού και έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνες, αξιοποιώντας και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.