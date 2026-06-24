Βάρκιζα: Καταδίωξη και τροχαίο μετά από κλοπή χρημάτων – Οι δράστες διέφυγαν με τα πόδια

Στη Βάρκιζα κατέληξε η καταδίωξη των δραστών που το βράδυ της Τετάρτης (24/06/2026) είχαν αποσπάσει χρηματικό ποσό από κάτοικο της περιοχής, το οποίο φέρεται να είχαν τοποθετήσει μέσα σε αλουμινόχαρτο.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης στη Βάρκιζα, το όχημα στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με βανάκι σε σημείο της περιοχής, με αποτέλεσμα οι δύο νεαροί επιβαίνοντες να εγκαταλείψουν το αυτοκίνητο και να τραπούν σε φυγή με τα πόδια προς την παραλία.

Αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο είδε τη σύγκρουση και πλησίασε το όχημα προκειμένου να διαπιστώσει αν οι επιβαίνοντες είχαν τραυματιστεί. Όπως ανέφερε, άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας το χερούλι, χωρίς να γνωρίζει ότι ενδέχεται να επηρέαζε τη συλλογή στοιχείων από τις Αρχές.

Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκε μεγάλο χρηματικό ποσό, ενώ η μάρτυρας κλήθηκε να καταθέσει στις αστυνομικές αρχές για όσα είδε κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη.