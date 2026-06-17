Βάρκιζα: Διαψεύδει ο δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης ότι λαγοκέφαλος δάγκωσε λουόμενη – «Ανυπόστατες πληροφορίες, δεν συντρέχει λόγος πανικού»

Την κατηγορηματική διάψευση του δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης προκάλεσε η πληροφορία που διακινήθηκε στα social media ότι λαγοκέφαλος επιτέθηκε και δάγκωσε λουόμενη σε παραλία της Βάρκιζας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, το περιστατικό με τον λαγοκέφαλο στη Βάρκιζα δεν συνέβη ποτέ, κάνοντας λόγο για «ανυπόστατες και μη διασταυρωμένες» πληροφορίες.

Στην ανακοίνωσή της, η δημοτική αρχή καλεί τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να φιλτράρουν με προσοχή όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο.

«Η διάδοση μη διασταυρωμένων πληροφοριών μπορεί να προκαλέσει αδικαιολόγητη ανησυχία και να πλήξει αδικαιολόγητα την εικόνα της περιοχής», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, ο δήμος ξεκαθαρίζει ότι αν και η παρουσία λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες είναι ένα υπαρκτό φαινόμενο που παρακολουθείται στενά από την επιστημονική κοινότητα, δεν συντρέχει κανένας λόγος πανικού για τους κατοίκους και τους επισκέπτες των παραλιών.

Οι λουόμενοι καλούνται να ακολουθούν τις γενικές οδηγίες ασφαλείας και, σε περίπτωση που παρατηρήσουν οτιδήποτε ασυνήθιστο, να ενημερώνουν απευθείας τις αρχές.

Ο δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης διαβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και θα ενημερώσει αμέσως τους πολίτες, εάν ποτέ προκύψουν επίσημα στοιχεία που χρήζουν προσοχής.