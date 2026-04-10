Βάρη: Διάρρηξη με λεία 5.000€ και κινηματογραφική διαφυγή μετά από πυροβολισμούς

Διάρρηξη σημειώθηκε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην οδό Σίφνου, στη Βάρη, το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής (10/04/2026) όταν τρία άτομα μπήκαν στον χώρο από παράθυρο και έκλεψαν περίπου 5.000 ευρώ, ενώ στη συνέχεια διέφυγαν με λευκό SUV.

Έπειτα από έρευνες, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν το ύποπτο όχημα με τους δράστες της διάρρηξης στη Βάρη στη διασταύρωση των οδών 2ας Μεραρχίας και Χαραυγής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, όταν επιχείρησαν να το προσεγγίσουν, ο οδηγός κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος τους, προσπαθώντας να τους εμβολίσει.

Ένας αστυνομικός έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, ρίχνοντας τρεις βολές προς τα ελαστικά για να ακινητοποιήσει το όχημα.

Ωστόσο αρά τους πυροβολισμούς, οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν και αναζητούνται.

Στο σημείο βρέθηκαν και περισυνελέγησαν τρεις κάλυκες, ενώ οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους