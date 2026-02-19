Βάρη: «Δεν καταφέραμε να σώσουμε τα δύο νέα παιδιά» λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ για το δυστύχημα των εργατών

Ανακοίνωση σχετικά με το τραγικό δυστύχημα στη Βάρη εξέδωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μετά τον θάνατο δύο εργατών που υπέστησαν ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης.

Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (18/02/2026), όταν δύο άνδρες, ηλικίας 39 και 21 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου πολυκατοικίας στη Βάρη, χτυπήθηκαν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, από ηλεκτρικό ρεύμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν θανάσιμα.

Οι δύο άνδρες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου έφτασαν άσφυγμοι και απνοϊκοί. Παρά τις άμεσες προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) που ακολουθήθηκαν σύμφωνα με το ιατρικό πρωτόκολλο, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος, σε ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Ασκληπιείου Βούλας στις 13:00 και 13:54, «άσφυγμοι και απνοϊκοί με αναφερόμενη ηλεκτροπληξία».

Τόνισε ότι εισήχθησαν άμεσα στην αίθουσα αναζωογόνησης και υποβλήθηκαν σε εκτεταμένες προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, κάνοντας λόγο για «τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών», οι οποίες όμως, όπως υπογράμμισε, δεν απέδωσαν.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «παρά τη τιτάνια προσπάθεια όλων δεν καταφέραμε να τους σώσουμε», εκφράζοντας τη θλίψη του για τον χαμό «δύο νέων ανθρώπων».

Παράλληλα, επισήμανε ότι ο διοικητής του νοσοκομείου, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο και συντόνιζε την προσπάθεια διάσωσης, έδωσε εντολή να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από την απώλεια των δύο εργαζομένων.

