Βάρη: «Έμεινε στον τόπο ξεφορτώνοντας τον γερανό» – Συγκλονίζει ο πατέρας του 21χρονου που πέθανε από ηλεκτροπληξία μαζί με συνάδελφό του

«Πήγαν να κατεβάσουν τα τζάμια από τον γερανό και έπαθαν ηλεκτροπληξία» λέει συντετριμμένος ο πατέρας του 21χρονου εργάτη που έχασε τη ζωή του μαζί με έναν 39χρονο, ενώ πραγματοποιούσαν εργασίες σε διαμέρισμα το μεσημέρι της Τετάρτης (18.2.26) στη Βάρη.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι όταν ο 21χρονος μαζί με τον 39χρονο στην οδό Αφροδίτης στην Βάρη, όπου εργάζονταν για την ανακαίνιση διαμερίσματος. Κάποια στιγμή ένα γερανοφόρο όχημα ξεκίνησε να ανεβάζει στον 4ο όροφο υλικά για την ανακαίνιση. Οι δύο εργάτες βρισκόταν στο μπαλκόνι του σπιτιού και ξεφόρτωναν τα αντικείμενα που έφταναν σε αυτούς. Όπως φαίνεται όμως ο βραχίονας ή το καλάθι του γερανού ενδέχεται να ακούμπησε στα καλώδια της ΔΕΗ με αποτέλεσμα οι δυο εργάτες να πάθουν ηλεκτροπληξία και να χάσουν την ζωή τους.

Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στο χωριό Μετόχι της Εύβοιας για τον θάνατο των δύο ανδρών, κατοίκων του χωριού. Ο πατέρας του 21χρονου Γιάννη μιλάει στο newsit.gr για τον θάνατό του γιου του λέγοντας ότι τους χτύπησε το ρεύμα και «έμεινε στον τόπο»: «Έκαναν ανακαίνιση στον 4ο όροφο και μετέφεραν με τον γερανό τα τζάμια επάνω στο διαμέρισμα. Ο γιος μου ήταν μαζί με το άλλο παιδί στο μπαλκόνι και ξεφόρτωναν από τον γερανό τα τζάμια. Την ώρα πού πήγαν να σταματήσουν το καλάθι για να το αδειάσουν, τους χτύπησε το ρεύμα. Με το άλλο παιδί δούλευαν πάνω από έναν χρόνο μαζί, τα είχαν κάνει πολλές φορές αυτά, ήξεραν. Έγινε λάθος χειρισμός από τον χειριστή του γερανού. Τα παιδιά από πάνω που να τα δουν τα σύρματα;».

Ο χαροκαμένος πατέρας έχει κάνει και μια σειρά από αναρτήσεις αποχαιρετώντας τον γιο του:

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις αστυνομικές έρευνες, οι δυο άντρες βρίσκονταν στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας επί της οδού Αφροδίτης. Κατά την διαδικασία εκφόρτωσης μεταλλικής κατασκευής, η οποία ήταν δεμένη με ιμάντα, με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος, ο χειριστής ακούμπησε με τον γερανό τα ηλεκτροφόρα καλώδια της ΔΕΗ το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό των δύο ανδρών. Οι δύο εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, όπου μεταφέρθηκαν από το ΕΚΑΒ και παρά τις προσπάθειες των γιατρών έχασαν τη μάχη για τη ζωή.

Από αυτόπτες μάρτυρες προκύπτει ότι ο 21χρονος και ο 39χρονος, προσπαθούσαν να αποσυνδέσουν τη μεταλλική κατασκευή, όταν το γερανοφόρο όχημα ακούμπησε τα καλώδια.

Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος σοκαρισμένος ζήτησε συγγνώμη από τον πατέρα του παιδιού για το τραγικό περιστατικό, ενώ ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας προκείμενο να διαπιστωθούν ακριβή αίτια θανάτου τους.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο newsit.gr: «Βρισκόμουν στο σπίτι μου όταν αντιλήφθηκα αναστάτωση από το σημείο όπου πραγματοποιούνταν εργασίες με γερανό για την ανύψωση τζαμιών. Συγκεκριμένα, ανέβαζαν ένα μεγάλο, διπλό τζάμι, ενώ είχαν ήδη ανεβάσει και κάποια μικρότερα. Οι εργάτες βρίσκονταν στο μπαλκόνι και περίμεναν να το πιάσουν μόλις το ανέβαζε ο γερανός».

«Αρχικά νομίσαμε ότι είχε σπάσει ή κοπεί κάποιο τζάμι και ότι κάποιος είχε τραυματιστεί από αυτό. Ωστόσο, στη συνέχεια είδαμε ότι γινόταν προσπάθεια καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) σε δύο άτομα και αναρωτηθήκαμε τι ακριβώς είχε συμβεί. Λίγο αργότερα πληροφορηθήκαμε ότι ο γερανός είχε ακουμπήσει τα καλώδια της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να τους διαπεράσει ηλεκτρικό ρεύμα» συνέχισε.

«Άκουσα φωνές και κραυγές πόνου. Η κόρη μου, η οποία βρισκόταν στο μπαλκόνι, τους είδε και με ειδοποίησε τηλεφωνικά. Κατέβηκα αμέσως και οι φωνές εξακολουθούσαν να ακούγονται» είπε κάτοικος της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άντρες είχαν γνωριστεί στο Μετόχι Εύβοιας εκεί όπου διατηρούσε ο 21χρονος μια οικογενειακή επιχείρηση. Τότε ο 39χρονος του πρότεινε αν ήθελε να μάθει την δουλειά και ξεκίνησε να εργάζεται μαζί του. Η τοπική κοινωνία ως ελάχιστο φόρο τιμής προχώρησε στην ακύρωση εορταστικών εκδηλώσεων για την Καθαρά Δευτέρα. Η κηδεία του 21χρονου αναμένεται να γίνει το Σάββατο στο Μετόχι Εύβοιας εκεί όπου μεγάλωσε και περνούσε όλα τα καλοκαίρια του.

To άρθρο Βάρη: «Έμεινε στον τόπο ξεφορτώνοντας τον γερανό» – Συγκλονίζει ο πατέρας του 21χρονου που πέθανε από ηλεκτροπληξία μαζί με συνάδελφό του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr