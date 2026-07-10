Βάγια Νέστορα: Τα τρία «αποτυπώματα» που οδήγησαν στις συλλήψεις των δραστών – Το σπίτι «καβάτζα» και οι παρακολουθήσεις πριν το χτύπημα

Το δρομολόγιο διαφυγής, οι παρακολουθήσεις στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα και το DNA που φέρεται να βρέθηκε στην πυλωτή της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, όπου τραυματίστηκε θανάσιμα η μητέρα της Βάγια Νέστορα, οδήγησαν στη σύλληψη των δραστών.

Μετά από 9 ημέρες από το τριπλό χτύπημα της Θεσσαλονίκης η αντιτρομοκρατική κατάφερε να συνδέσει τα κομμάτια του παζλ και να οδηγηθεί στους ανθρώπους που φέρεται να συμμετείχαν στην επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Έτσι, προχώρησαν στη σύλληψη ενός 29χρονου γνωστό αντιεξουσιαστή της Θεσσαλονίκης και μιας 26χρονης κοπέλας, οι οποίοι φαίνεται να ήταν οι αναβάτες της μηχανής όπου έφτασε στην πυλωτή της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας και τοποθέτησαν τα γκαζάκια.

Το τρίτο άτομο που συνελήφθη είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού όπου έσπευσαν μετά την επίθεσή τους να κρυφτούν ο 29χρονος και η 26χρονη. Μέχρι στιγμής ο συγκεκριμένος άνδρας δεν φαίνεται να έχει καμία άλλη ανάμειξη εκτός του ότι παραχώρησε το σπίτι στο ζευγάρι της επίθεσης.

Οι άνδρες της αντιτρομοκρατικής προσπαθούν να ταυτοποιήσουν και να βρουν και το τρίτο άτομο που συμμετείχε ως προπομπός στην επίθεση στο σπίτι της Νέστορα, ενώ για τις άλλες δύο επιθέσεις στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάββα Αναστασιάδη και του στελέχους της ΝΔ, Ζήσης Ιωακείμοβιτς οι Αρχές εκτιμούν ότι από πίσω βρίσκεται άλλη ομάδα.

Πώς όμως οι αστυνομικοί κατάφεραν να φτάσουν στη σύλληψη των τριών εμπλεκόμενων;

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία οι 2 δράστες τα προηγούμενα 24ωρα είχαν ξεκινήσει να παρακολουθούν το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Οι κινήσεις τους αυτές προδόθηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών των ανδρών της αντιτρομοκρατικής, οι οποίοι από τις κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν στην περιοχή κατάφεραν να συνθέσουν και το δρομολόγιο διαφυγής του ζευγαριού από την πολυκατοικία που διαμένει η οικογένεια Νέστορα.

Η απόσταση που διένυσαν μέχρι να φτάσουν στο σπίτι «καβάτζα» που φαίνεται να χρησιμοποίησαν για να κρυφτούν μετά την τρομοκρατική ενέργεια απείχε λιγότερο από 4 λεπτά. Είναι μια απόσταση 4,5 χλμ η οποία με το μηχανάκι μπορεί να διανυθεί σε διάστημα 4 λεπτών.

Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν ο 29χρονος που συμμετείχε στην επίθεση στο σπίτι της Νέστορα αλλά και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που είχε παραχωρήσει το σπίτι καβάτζα στο ζευγάρι μετά τον εμπρησμό της 1ης Ιουλίου.

Η 26χρονη που στο παρελθόν είχε συλληφθεί και είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης έφυγε για τα Χανιά όπου εκεί οι αστυνομικοί την εντόπισαν και της πέρασαν χειροπέδες.

Ακόμα μια προσαγωγή

Παράλληλα πριν λίγη ώρα οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή ακόμα μιας γυναίκας η οποία διαμένει στην πολυκατοικία που είχε κρυφτεί το ζευγάρι αμέσως μετά την επίθεση.



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Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η συγκεκριμένη γυναίκα δεν φέρεται να έχει άμεση σχέση με την επιχειρησιακή δραστηριότητα εναντίον των στελεχών της ΝΔ, ωστόσο εξετάζεται αν γνώριζε τους εμπλεκόμενους.