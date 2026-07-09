Βάγια Νέστορα: Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία της – Η σορός της έφτασε στην εκκλησία

Σε κλίμα οδύνης πραγματοποιείται σήμερα στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της μετά από εμπρηστική επίθεση στο σπίτι που έμενε με την οικογένειά της στη Θεσσαλονίκη.

Το φέρετρο με τη σορό της Βάγιας Νέστορα έφτασε στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης γύρω στις 10.30 το πρωί, ενώ στις 12 θα ξεκινήσει η κηδεία.

Στην τελετή αναμένεται να παραστεί και η κόρη της Αφροδίτη, παρά το γεγονός ότι νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη με εγκαύματα.

Παρόλο που οι γιατροί κρίνουν ότι δεν μπορεί να πάρει εξιτήριο λόγω σοβαρών εγκαυμάτων στα πόδια που δεν της επιτρέπουν να σταθεί όρθια, η ίδια είναι αποφασισμένη να υπογράψει και να μεταβεί στην Κοζάνη για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της. Μετά από επιθυμία της θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο στην Κοζάνη για να παραστεί στην τελετή.



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Το παρών στην κηδεία θα δώσουν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο προέδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και πλήθος στελεχών της ΝΔ.

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Από νωρίς στον ιερό ναό έχει αρχίσει να έρχεται κόσμος προκειμένου να πει το τελευταίο αντίο στη Βάγια Νέστορα. Από νωρίς ο προαύλιος χώρος έχει γεμίσει από στεφάνια στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Μεταξύ άλλων, στεφάνια έστειλαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο δικηγορικός σύλλογος Θεσσαλονίκης.