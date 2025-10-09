Αχαρνές: Τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Πάρνηθος – Πληροφορίες αναζητά η ΕΛΑΣ

Πληροφορίες για θανατηφόρο τροχαίο που έγινε το βράδυ της περασμένης Τρίτης (07.10.2025) στη λεωφόρο Πάρνηθος, στις Αχαρνές, αναζητά η ΕΛΑΣ.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 22:30 στις Αχαρνές, επί της λεωφόρου Πάρνηθος 387, στο ρεύμα προς Πάρνηθα, όπου μία οδηγός έχασε τη ζωή του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Συγκεκριμένα το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε τσιμεντένιο κράσπεδο και ανετράπη επί του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της οδηγού του.

Στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης και για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το δυστύχημα, η τροχαία Βορειοανατολικής Αττικής απευθύνει έκκληση σε τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν με το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειανατολικής Αττικής.