Αχαρνές: Διέρρηξαν φαρμακείο και συνελήφθησαν – Πέντε ανήλικοι ανάμεσα στους δράστες

Έξι συλλήψεις σημειώθηκαν την Κυριακή (23.11.2025) στην περιοχή των Αχαρνών, για διάρρηξη και απόπειρα κλοπής σε φαρμακείο.

Συνολικά έξι δράστες συνελήφθησαν χτες το πρωί, ανάμεσα στους οποίους ήταν πέντε ανήλικοι ηλικιών 13, 15 και 16 ετών, ενώ χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης (ομάδα ΔΙΑΣ) και σε έναν 19χρονο, που «μπούκαραν» σε φαρμακείο στις Αχαρνές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ οι κατηγορούμενοι διέρρηξαν κοινωνικό φαρμακείο και προκάλεσαν φθορές σε τζαμαρία.

Μετά από κλήση και κατόπιν αναζητήσεων, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους έξι κατηγορούμενους σε παρακείμενο σημείο και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες για απόπειρα κλοπής.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.