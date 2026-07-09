Αφροδίτη Νέστορα: «Η μητέρα μου ήταν υπέροχος άνθρωπος, σας ευχαριστώ που ήρθατε»

Συγκλόνισε η Αφροδίτη Νέστορα με την παρουσία της στην κηδεία της μητέρας της Βάγιας που έφυγε από τη ζωή μετά από εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της.
Η Αφροδίτη Νέστορα αψήφησε τις συστάσεις των γιατρών και με δική της ευθύνη ήρθε στην κηδεία της μητέρας της για να της πει το τελευταίο αντίο. Και η ίδια άλλωστε υπήρξε θύμα της εμπρηστικής επίθεσης με γκαζάκια και ήρθε στην Κοζάνη κατευθείαν από το νοσοκομείο.
«Ευχαριστώ όλους που ήρθατε, σας ευχαριστώ πολύ. Η μητέρα μου ήταν υπέροχος άνθρωπος. Ευχαριστώ πάρα πολύ», ήταν τα λόγια της αμέσως μετά την κηδεία και λίγο πριν επιβιβαστεί στο ειδικό όχημα για να επιστρέψει στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.
Το στέλεχος της ΝΔ μετακινήθηκε με όχημα για άτομα με κινητικά προβλήματα και ήταν σε αναπηρικό αμαξίδιο, καθώς είναι αδύνατον να περπατήσει από τα εγκαύματα. Τα χέρια και τα πόδια της είχαν επιδέσμους λόγω των εγκαυμάτων και έδειχνε καταβεβλημένη.
Παρόλο που οι γιατροί έκριναν ότι δεν μπορεί να πάρει εξιτήριο λόγω σοβαρών εγκαυμάτων στα πόδια που δεν της επιτρέπουν να σταθεί όρθια, η ίδια υπέγραψε με δική της ευθύνη να μεταβεί στην Κοζάνη για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της.
Πηγή newsit.gr