Αυτοκίνητο «λαμπάδιασε» στη Συγγρού

ΕΦΑΡΜOΓΗ
Φωτιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο επί της λεωφόρου Συγγρού το βράδυ της Τετάρτης (21.01.2026).
Υπό άγνωστες συνθήκες εκδηλώθηκε η φωτιά σε όχημα που βρισκόταν εν κινήσει στην κάθοδο της λεωφόρου Συγγρού,
Πηγή newsit.gr
Το αφιέρωμα της εφ. Κόσμος στον τουρισμό της Θεσσαλίας και σε ψηφιακή μορφή
«Είχε βγάλει το όπλο και το έδειχνε στα παιδιά», λένε…
Ψευδές χαρακτηρίζει το δίλημμα «εμβόλια ή βιοασφάλεια» η Εθνική Επιστημονική…
Η κοινωνική προσφορά δεν χρειάζεται μεγάλες λέξεις. Απαιτεί συνέπεια, αυθεντικότητα…
«Έβαλαν φωτιά και στο διπλανό κελί από αυτό του γιου…