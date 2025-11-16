Αυτή είναι η αθλήτρια που εμπλέκεται στη μεγάλη εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες

Σαν κεραυνός έπεσε η είδηση ότι πασίγνωση πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής με σπουδαίες διακρίσεις είχε εμπλοκή στο κύκλωμα με απάτες κατά πολιτών με τη συμμετοχή Ρομά, παριστάνοντας μεταξύ άλλων τους υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ.

Η αθλήτρια που είχε επικουρικό ρόλο στο κύκλωμα με τις απάτες κατά το παρελθόν είχε κατακτήσει πολλά μετάλλια στην καριέρα της.

Εκπροσώπησε μάλιστα την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 και του Πεκίνου 2008, ενώ συμμετείχε σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Στα μέσα της πρώτης δεκαετίας του 2000 ήταν πρώτο όνομα στη χώρα μας στην ενόργανη γυμναστική.

Στην ίδια σπείρα εμπλέκεται και ο αδελφός της 37χρονης αθλήτριας ο οποίος μάλιστα έχει αναγνωριστεί από θύμα του και κατηγορείται πως άρπαξε τιμαλφή από σπίτι. Όσον αφορά την δράση της αθλήτριας στο κύκλωμα απάτης, φέρεται πως είχε υποστηρικτικό ρόλο, βοηθούσε τον αδελφό της και συμμετείχε στη νομιμοποίηση των εσόδων.

Να σημειωθεί ότι η 37χρονη ήταν μεταξύ αθλητριών που το 2021 κατήγγειλαν προπονητές που είχαν κατά τη διάρκεια της καριέρα τους για κακομεταχείρτηση και σωματική βία.

Το όνομά της περιλαμβάνεται μεταξύ των 45 που έχουν συλληφθεί ως μέλη κυκλώματος που έκαναν τηλεφωνικές απάτες αποκομίζοντας από τα θύματά τους από μερικές εκατοντάδες έως και χιλιάδες ευρώ. Η ίδια αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στη δράση της σπείρας και δεν γνώριζε τις δραστηριότητες των εμπλεκομένων.

Από τον Φεβρουάριο του 2023 η δράση του κυκλώματος

Το κύκλωμα εμπλέκεται σε 1.089 περιπτώσεις απατών με το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης να αγγίζει τα 7.600.000 ευρώ. Να σημειωθεί ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται 96 εμπλεκόμενοι.

Να σημειωθεί ότι το κύκλωμα ξεκίνησε τη δράση του τον Φεβρουάριο του 2023, ενώ από τον Απρίλιο του ίδιου έτους είχαν ήδη στήσει:

Αρχηγείο και τηλεφωνικό κέντρο στο Ζευγολατιό Κορινθίας.

Επιχειρησιακά κέντρα σε Άνω Λιόσια, Ζεφύρι, Μενίδι και Αγία Βαρβάρα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά το κύκλωμα διέθετε περίπου 40 τηλεφωνητές, οι οποίοι μιλούσαν άριστα ελληνικά και είχαν γνώση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και e-banking.

Καθημερινά πραγματοποιούσαν κλήσεις από περίπου 150 «επιχειρησιακά» κινητά τηλέφωνα, προσεγγίζοντας ανυποψίαστα θύματα.

Τα μέλη του κυκλώματος παρίσταναν υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών (π.χ. ΔΕΔΔΗΕ), λογιστές και φοροτεχνικούς, ακόμη και αστυνομικούς.

Τους υπόσχονταν επιστροφές φόρου, ρυθμίσεις λογαριασμών, ενώ τους τρομοκρατούσαν με δήθεν κινδύνους ασφαλείας. Με αυτό τον τρόπο αποσπούσαν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής, ώστε να αδειάσουν τραπεζικούς λογαριασμούς, ή μετρητά και κοσμήματα, είτε με ραντεβού κατ’ οίκον είτε ζητώντας από τα θύματα να τα «πετάξουν από το μπαλκόνι» δήθεν για παγίδευση απατεώνων.